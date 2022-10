Von Nicole Graner

Alles ist rot. Die kleinen Kästchen, die das Bettendispositionssystem "Ivena" der Rettungsleitstelle für einen detaillierten Bettennachweis in Echtzeit ausspuckt, sind rot. Ganz normal in diesen Tagen, in denen die Krankenhäuser und Notaufnahmen nach der Wiesn im Krisenmodus sind, an allen Ecken und Enden Personal fehlt und Betten umkämpfte Mangelware sind.