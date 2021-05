Von einem stabilen Wert ist München weit entfernt: Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt am Sonntag bei 53,5 - also wieder über jener Marke, die baldige Lockerungen verspricht.

Zwei drunter, einer drüber, wieder drunter, jetzt bei 53,5: Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt München ist wieder über den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gerutscht. An diesem Sonntag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 258 neue Corona-Fälle und eine Inzidenz von 53,5 für die Stadt. Am Samstag wurde noch eine deutlich niedrigere Inzidenz von 43,1 verzeichnet, allerdings wurden in der vorhergehenden Nacht auch keine neuen Fälle an die Behörde gemeldet. Trotzdem wäre die offizielle Angabe des RKI maßgeblich für etwaige weitere Lockerungen, die ab einem stabilen Wert unter 50 greifen würden. Das Zählen in München fängt nun erneut an, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt wieder gesunken ist.

Warum die Zahl 50 so wichtig ist? Wenn der Inzidenzwert einer Kommune fünf Tage lang stabil darunter ist, können am übernächsten Tag Lockerungen in Kraft treten - also in der Regel am siebten Tag nach Unterschreiten des Wertes, in einigen Bereichen erst am achten. Das hängt von der Frage ab, ob die Stadt selbst noch eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen muss, wie die genauen Rahmenbedingungen gestaltet sind - das ist beispielsweise bei den Lockerungen im Gastronomiebereich erfordert.

Was sich bei einem stabilen Wert unter 50 ändert:

Kitas dürfen den normalen Betrieb aufnehmen, an allen Schulen wäre nach den Pfingstferien wieder Präsenzunterricht möglich - mit Masken- und Testpflicht.

In vielen Bereichen entfällt die Pflicht, sich vorher anzumelden - etwa in Geschäften, aber auch in Zoos, Botanischen Gärten, Museen oder Ausstellungen.

Auch die Testpflicht wird bei stabiler Inzidenz unter 50 erheblich gelockert, etwa bei der Außengastronomie, Freibädern, Kulturveranstaltungen drinnen oder bei Open-Air-Events draußen.

Und auch kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel sind wieder ohne vorherigen negativen Test erlaubt.

Voraussetzung ist allerdings in allen Bereichen ein Hygienekonzept. Und damit es überhaupt Lockerungen geben kann, muss der Inzidenzwert eben erstmal stabil unter 50 bleiben - in den vergangenen Tagen hat das nicht so recht geklappt.