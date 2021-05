Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt München ist den zweiten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern. Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 47,6, am Vortag waren es 47,3. Damit könnte es, wenn die Inzidenz auch in den kommenden Tagen unter 50 bleibt, von nächster Woche an Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben.

Der Schwellenwert 50 ist entscheidend für die Frage, welche Einschränkungen gelten. Unterschreitet die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 50, können dann am zweiten Tag Lockerungen in Kraft treten. Das bedeutet: Am kommenden Dienstag könnte das der Fall sein.

Was sich bei einem stabilen Wert unter 50 ändert:

Kitas dürfen den normalen Betrieb aufnehmen, an allen Schulen wäre nach den Pfingtsferien wieder Präsenzunterricht möglich - mit Masken- und Testpflicht.

dürfen den normalen Betrieb aufnehmen, an allen wäre nach den Pfingtsferien wieder Präsenzunterricht möglich - mit Masken- und Testpflicht. Geschäfte öffnen wieder mit entsprechenden Hygienekonzepten. Zugelassen ist ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche gilt: höchstens ein Kunde auf 20 Quadratmeter.

öffnen wieder mit entsprechenden Hygienekonzepten. Zugelassen ist ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche gilt: höchstens ein Kunde auf 20 Quadratmeter. Auch Sportler könnten, wenn mit der Inzidenz alles gut geht, mehr Freiheiten genießen: Erlaubt wäre kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (bis zu zehn Personen) im Außenbereich - auch auf Sportanlagen.

könnten, wenn mit der Inzidenz alles gut geht, mehr Freiheiten genießen: Erlaubt wäre kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (bis zu zehn Personen) im Außenbereich - auch auf Sportanlagen. Anmeldepflicht : In vielen Bereichen entfällt die Pflicht, sich vorher anzumelden - etwa in Geschäften, aber auch in Zoos, Botanischen Gärten, Museen oder Ausstellungen.

: In vielen Bereichen entfällt die Pflicht, sich vorher anzumelden - etwa in Geschäften, aber auch in Zoos, Botanischen Gärten, Museen oder Ausstellungen. Auch die Testpflicht wird bei stabiler Inzidenz unter 50 erheblich gelockert, etwa bei Freibädern, Kulturveranstaltungen drinnen oder bei Open-Air-Events mit bis zu 250 Personen draußen. Voraussetzung ist allerdings immer ein Hygienekonzept.

Am Dienstag hatte es bereits Verwirrung um den Münchner Inzidenzwert gegeben: Am Morgen hatte das Robert-Koch-Institut vermeldet, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche sei in der Stadt auf 46,2 gesunken - und damit erstmals seit Anfang März unter den Grenzwert von 50. Am Dienstagvormittag wurde dann allerdings der Wert korrigiert.