Die Arena in München leuchtet in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold.

Von René Hofmann

Es war ein heftiges Tauziehen - mit ungewissem Ausgang bis zum Ende. Bleibt München EM-Spielort? Reicht der Europäischen Fußball-Union Uefa die Zusage, dass die Organisatoren und Politiker alles tun wollen, damit bei den vier geplanten Spielen ab Mitte Juni Fans im Stadion sein können? Oder entzieht der Verband der Stadt die prestigeträchtige Gastgeberrolle und gibt diese an andere Orte, die mehr versprechen?

Am Abend vor der Entscheidung kursierte noch die Version, München könne eines der vier Spiele verlieren, also gleichzeitig ein bisschen bestraft und ein bisschen gestreichelt werden. Doch dann sickerte bereits im Verlauf der entscheidenden Videositzung des Uefa-Exekutivkomitees am Freitagvormittag durch: Fehlalarm! München bleibt doch ganz im Spiel, obwohl im Moment niemand sagen kann, wie fest die Pandemie das Land in sechs Wochen noch im Griff haben wird und ob es wirklich eine gute Idee ist, dann ein Sportfest mit vielen tausend Fans zu feiern.

Als die Nachricht am Nachmittag dann offiziell bestätigt war, begann sogleich die Deutungsschlacht. Die Uefa-Funktionäre wollten verstanden haben, dass die deutschen Politiker ihnen bei jeder Partie 14 500 Schlachtenbummler garantiert hatten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) aber sieht das keineswegs so. Was doch einige neue Fragen aufwirft...

Sport ist oft spannend. Und manchmal ist das auch das Ringen um den Spielplatz, wie nun in München. Das Hin und Her ist eine gute Gelegenheit, einen Blick in die Hinterzimmer der Sportwelt zu werfen, wo milliardenschwere Entscheidungen getroffen werden und Funktionäre und Politiker nicht selten Doppelpass spielen. Dass es EM-Spiele in München geben wird, ist seit Freitag so gut wie sicher. Ob zu denen aber auch Augenzeugen zugelassen werden? Das entscheidet die Pandemie. Spätestens im Juni. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende! Die Gegend um die Arena in Fröttmaning ist immer einen Ausflug wert. Nicht nur, wenn dort ein Tanz um den Ball aufgeführt wird.

PS: Um die Entscheidung der Uefa geht es auch im SZ-Podcast "Auf den Punkt" (Sie können ihn hier hören).

