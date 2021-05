Nirmalini Nazareth leitet ein Kloster in Indien. Jeden Tag sieht sie, wie Menschen auf der Straße ersticken und über den Städten steigt Rauch auf, weil so viele Leichen verbrannt werden. Über ein Land, in dem es nur noch ums Überleben geht.

Interview von Martina Scherf

Nirmalini Nazareth, 55, leitet das Kloster der Apostolic Carmel Sisters in Bangalore. Die katholische Nonne, aufgewachsen in Neu Delhi, ist auch verantwortlich für mehr als 1000 Mitglieder ihres Ordens in ganz Indien. Die Carmel Sisters widmen sich hauptsächlich der Bildung von Mädchen und jungen Frauen. Sie unterhalten Schulen und Waisenhäuser. Schwester Nirmalini spricht mehrere Sprachen und hat viele Jahre eine Schule in Neu Delhi geleitet, gleich neben der deutschen Botschaft. Vor Corona war sie jedes Jahr zu Besuch in Deutschland, auch in der Missio-Zentrale in München. In einer Videobotschaft wandte sie sich jetzt an ihre Freunde im Ausland.