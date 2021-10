Betrug in München

In einschlägigen Telegram-Foren ist es ein Leichtes, Anbieter von gefälschten Impfpässen oder digitalen Corona-Impfzertifikaten zu finden. Und offenbar gibt es nicht wenige Menschen, die bereit sind, mehrere hundert Euro für die Fälschungen auszugeben. Am Freitag hat die Polizei in München eine Mitarbeiterin einer Schwabinger Apotheke und einen Komplizen festgenommen. Zuvor hatten Beamte des Landes- und Bundeskriminalamts die Apotheke und mehrere Privatwohnungen durchsucht.