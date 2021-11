Neuer Rekord bei den mobilen Impf-Aktionen: Etwa 6370 Menschen haben sich in der vergangenen Woche gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Damit lag die Zahl nochmal um etwa 1000 Personen höher als die Woche zuvor, für die die Stadt München bereits einen Höchstwert gemeldet hatte. Damals hatten sich innerhalb von sieben Tagen 5320 Personen impfen lassen.

Am besten angenommen wurden die dauerhaften Impfstellen auf der Theresienwiese und im ehemaligen Sport Münzinger am Marienplatz. Hier kamen 1450 beziehungsweise 1660 Menschen vorbei, um sich die Spritze geben zu lassen. Im Einkaufszentrum Pasing Arcaden wurden 880 Menschen gezählt, im Kreisverwaltungsreferat 360. Um junge Menschen zu erreichen, nahmen die mobilen Impfteams auch drei Termine beim Kreisjugendring wahr; auch kamen sie an Schulen, Hochschulen und soziale Einrichtungen im Stadtgebiet. Hierbei alleine wurde zirka 1460 Menschen geimpft.

Trotz dieser Zahlen steigt die Impfquote in München nur langsam. Am Montag lag sie, bezogen auf die Gesamtbevölkerung und die Erstimpfungen, bei 65,7 Prozent. Damit ist sie in einem Monat nur um knapp zwei Prozentpunkte gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für München beträgt laut Robert-Koch-Institut 131,6. Differenziert nach Impfstatus liegt sie bei 59,3 für Geimpfte und 475,5 für Nicht-Geimpfte.

In den kommenden Tagen werden mobile Impf-Termine unter anderem im früheren Sport Münzinger (täglich von 11 bis 17 Uhr), auf der Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria, bis inklusive Freitag von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende von 11 bis 17 Uhr) sowie in den Pasing Arcaden angeboten (bis inklusive Freitag von 11 bis 17 Uhr). Die Impfung erfolgt ohne Terminvergabe, eine vorherige Registrierung in BayIMCO ist erwünscht, aber keine zwingende Voraussetzung.