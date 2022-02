Von Stephan Handel

In gut zwei Wochen könnte die stagnierende Münchner Impfquote einen neuen Booster bekommen: Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek rechnet damit, dass von 21. Februar an der Impfstoff Nuvaxovid des amerikanischen Herstellers Novavax in München verfügbar sein könnte. Manche bisherigen Impf-Skeptiker hatten angekündigt, auf diesen neuen Impfstoff warten zu wollen.

Nuvaxovid unterscheidet sich in der Herstellung von den bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffen: Bei letzteren werden Körperzellen durch Erbgut-Schnipsel angeregt, Spike-Proteine zu bilden, die sodann die Immunantwort provozieren. Beim neuen Impfstoff von Novavax hingegen werden die Spike-Proteine in Insektenzellen produziert, dort sozusagen "geerntet", gereinigt und injiziert. Auch bei Nuvaxovid sind nach heutigem Kenntnisstand mindestens zwei Impfungen nötig, sie sollen im Abstand von drei Wochen verabreicht werden.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek hatte am Dienstag bei der Unterrichtung des Stadtrats über die aktuelle Corona-Lage gesagt, sie rechne damit, dass von 21. Februar an Nuvaxovid in München zur Verfügung stehe. Nun allerdings teilt ihr Referat (GSR) mit, dass es noch keine offizielle Information darüber gebe. Das bayerische Gesundheitsministerium nannte als Termin für die Auslieferung die neunte Kalenderwoche - diese beginnt am 28. Februar, also eine Woche später als der von Zurek genannte Termin. Dazu stellt das GSR fest: "Nach unserer Kenntnis könnten die ersten Teillieferungen wohl ab 21. Februar erfolgen. Ob und wann auch das Impfzentrum Riem den Impfstoff von Novavax bekommt, ist dem GSR derzeit nicht bekannt." Deshalb gibt es auch noch keine Information darüber, ab wann Termine vereinbart werden können. Zunächst soll Nuvaxovid für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bereitgestellt werden. Für sie gilt ab dem 15. März eine Pflicht zur Impfung.

Studien ergeben für Nuvaxovid eine Wirksamkeit von 89,7 Prozent. In einer englischen Untersuchung erkrankten zehn Geimpfte, allerdings musste keiner von ihnen ins Krankenhaus. Allerdings rechnen Experten damit, dass der Impfschutz schneller abnimmt als bei den mRNA- und Vektor-Impfstoffen. Ob Nuvaxovid auch gegen Omikron wirkt - dazu wollte die Stiko zunächst keine Angaben machen. Dennoch besteht Hoffnung, dass sich mit dem neuen Impfstoff noch einmal mehr Menschen immunisieren lassen könnten, die Zweifel an den bereits vorhandenen mRNA-Impfstoffen haben. Deshalb ist auch das GSR optimistisch: "Grundsätzlich ist jeder weitere zugelassene Impfstoff zu begrüßen, durch den es gelingt, die Impfquote noch weiter zu erhöhen. Und es ist bekannt, dass einige Menschen mit der Impfung explizit auf diesen Impfstoff warten wollten."