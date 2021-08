Corona:München impft auffallend langsam

Von Ekaterina Kel

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und die Münchner laufen offenbar ein wenig langsamer als andere. Um einer möglichen vierten Welle im kommenden Herbst entgegenzuwirken, ist eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus entscheidend - und im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten hinkt München hier hinterher.

Bis zum 4. August hatten 57,2 Prozent aller Münchner eine erste Impfung erhalten. In Bremen waren es am selben Tag 66,8 Prozent - also beinahe zehn Prozentpunkte mehr. Auch Köln, Frankfurt, Hamburg und Berlin haben teilweise um mehrere Prozentpunkte bessere Impfquoten.

Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut. Für die Berechnung der Impfquoten wurden die jeweiligen Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. Dezember 2020 vom Statistischen Bundesamt herangezogen. Daher können die RKI-Daten von den selbsterrechneten Quoten der einzelnen Gemeinden leicht abweichen.

Woran liegt es, dass München hinterherhinkt? Das Impfen gegen Corona ist in Deutschland keine nationale Aufgabe - zumindest was die Logistik angeht. So heißt es beim Bundesgesundheitsministerium: "Für die Durchführung und Organisation der Impfungen sind die Länder, Städte und Gemeinden zuständig." Über Impffortschritte in einzelnen Städten könne man keine Aussagen treffen.

Das macht die Sache undurchsichtiger. Denn die Lieferungen der Dosen erfolgen durch den Bund - und zwar nach einem Bevölkerungsschlüssel, um die Menge des Impfstoffs möglichst fair zu verteilen. Was dann mit den Dosen passiert, wie sie zu den Menschen gelangen - das war lange Zeit allein den Kommunen überlassen, die sich um den Aufbau der Infrastruktur gekümmert haben. Erst später kamen die niedergelassenen Ärzte hinzu, deren Liefermengen nicht von der Einwohnerzahl, sondern von der Bestellung des einzelnen Arztes abhingen. Aber auch hier haben Großhandel und Apotheken auf eine möglichst faire Verteilung geachtet und zum Beispiel große Gemeinschaftspraxen mit viel Impferfahrung stärker beliefert.

Wo nötig, seien Engpässe mit Zusatzlieferungen an die Bundesländer ausgeglichen worden, heißt es vom bayerischen Gesundheitsministerium. Außerdem hat die Stadtverwaltung in München wiederholt betont, dass man alles verimpfe, was ankomme. Doch zunächst war nicht ausreichend Impfstoff vorhanden, mehrfach kritisierte Oberbürgermeister Dieter Reiter, dass man viel mehr Kapazitäten habe, aber einfach nicht genügend Dosen bekomme. Das ist inzwischen anders.

Rund eine Million Impfdosen sind laut Gesundheitsreferat der Stadt bis heute geliefert worden. Davon seien 790 000 Dosen von den städtischen Impfteams verabreicht und 140 000 an die Kliniken abgegeben worden. Dazu kommen noch gut 750 000 Impfungen, die die Haus- und Fachärzte verabreicht haben.

Woran liegt es nun, dass München eine schlechtere Impfquote hat als andere Städte? Ein Sprecher des städtischen Gesundheitsreferats verweist darauf, dass Impfungen in der Statistik nach dem Impfort zugewiesen werden, nicht nach dem Wohnort. Wenn Menschen also in anderen Städten geimpft werden, als sie leben, verzerrt das die Statistik - daher ließen sich die Impfquoten einzelner Städte "nur schwer vergleichen". Zumal das Impfangebot mittlerweile für alle Menschen gelte, die einen Wohnsitz in Deutschland haben - demnach könnte sich auch ein Münchner in Bremen impfen lassen. Dennoch: Die anderen Großstädte haben ebenfalls ein großes Einzugsgebiet und viele Mitarbeiter in Prioritätsberufen, die außerhalb der Stadtgrenzen wohnen. Ist dieses Argument also wirklich ausreichend, um die Unterschiede unter ihnen zu erklären?

Was hat zum Beispiel Bremen anders gemacht? Der Sprecher der Bremer Gesundheitssenatorin spricht da von einem "Erfolgsrezept", und vielleicht auch zu Recht, immerhin ist Bremen zusammen mit Bremerhaven auch als Bundesland im Vergleich mit anderen Bundesländern an erster Stelle. Der Sprecher zählt auf: Von Anfang an zwei Impfzentren - München hat bis heute nur eines. Schnelle Terminvergabe für betagte Bürger, erstattete Taxikosten. Und Impfmobile seien bereits seit Mitte Juni unterwegs in allen Bezirken - in München gilt das erst seit Mitte Juli, also einen Monat später.

Klingt nach wenigen Unterschieden - aber vielleicht waren es diese scheinbaren Kleinigkeiten, die geholfen haben? Dann wäre München einfach nur später dran. Die erfolgreichste Strategie liegt wohl darin, die Impfung zu den Menschen zu bringen und nicht andersherum, sagt auch die Kölner Krisenstabsleiterin Andrea Blome. Man habe schon sehr früh den Menschen eine Impfung "quasi vor ihrer Haustür ermöglicht". Auch München schickt inzwischen mobile Impfteams in die Stadtviertel, um den Menschen den Impfstoff zu bringen. Die Stadt tue ihr "Möglichstes, mit einem breiten Impfangebot so viele Menschen wie möglich zum Impfen zu ermutigen", heißt es. Dennoch gelte: die Entscheidung zur Impfung beruht auf Freiwilligkeit.