Die über 80-Jährigen werden in den kommenden Tagen Post bekommen. Von Montag, 4. Januar, an versendet das Gesundheitsreferat ein Schreiben an rund 87 000 Personen. Es soll über den geplanten Ablauf der Impfungen gegen das Coronavirus informieren und wurde in zehn Sprachen übersetzt, so die Stadt. Darin werden die Impfberechtigten der höchsten Prioritätskategorie um Geduld gebeten.

"Wir kontaktieren Sie, sobald ein Impftermin vereinbart werden kann", heißt es in dem Schreiben. Man werde ein zweites Mal schreiben, wenn eine Telefonhotline zur Terminvereinbarung eingerichtet ist. Auch online werde eine Anmeldung möglich sein. Voraussichtlich Ende Januar soll der Impfstart für diese Gruppe erfolgen.