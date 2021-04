Zwei Tage nach dem vorläufigen Stopp werden in München nun die Impfungen mit Asta Zeneca wieder aufgenommen. Am Dienstag hatte die Ständige Impfkommission empfohlen, das Vakzin nur noch an Menschen über 60 Jahren zu verimpfen. Daraufhin hatte Stadt alle Impfungen vorsorglich gestoppt. Die Terminvergabe musste aufgrund der neuen Vorgabe umprogrammiert werden, dies sei nun geschehen, teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mit. Über die Osterfeiertage seien in den Impfzentren täglich bis zu 4 600 Impfungen geplant.

Im Zuge des Impfstopps für Astra-Zeneca-Vakzine wurde auch die Impfkampagne für Kita- und Grundschulpersonal am Isar-Klinikum unterbrochen, diese soll nun voraussichtlich am 8. April wieder weitergehen - dann mit dem Impfstoff von Biontech. Voraussetzung dafür sei der Mitteilung zufolge, dass "die für kommende Woche angekündigten Impfstofflieferungen auch zuverlässig kommen". Weil dieses Vakzin derzeit nur begrenzt verfügbar ist, ist das Registrierungsportal der Isar-Klinik vorübergehend geschlossen, bis die bereits registrierten Impfberechtigten ihre neuen Termine bekommen haben.

In den Alten- und Service-Zentren sollen die Impfungen durch mobile Teams von kommender Woche an mit Astra Zeneca fortgesetzt werden. Bislang haben in München etwa 23 400 Menschen eine erste Impfung mit Astra Zeneca erhalten, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Gravierende Nebenwirkungen seien nicht bekannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in München an diesem Donnerstag weiter gestiegen und lag den zweiten Tag in Folge über der kritischen Marke von 100. Das Robert Koch-Institut meldete einen Wert von 102,7. Bleibt die Inzidenz drei Tage lang über 100, gilt von Ostersonntag an unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre.