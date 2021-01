Am Klinikum rechts der Isar wird an einem neuen Corona-Impfstoff geforscht. Infektiologe Christoph Spinner erklärt, wie das Vakzin im Körper funktioniert - und welche Vorteile es haben könnte.

Interview von Ekaterina Kel

Wie sicher ist ein Impfstoff? Und wie gut schützt er vor Covid-19? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar, in einer neuen Studie. Er leitet die klinische Prüfung des neuen Vektorimpfstoffs von der Firma Janssen in Deutschland. Vergangene Woche hat er die Phase 3 begonnen. Was es damit auf sich hat, erklärt er am Telefon.