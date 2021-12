Von Anna Hoben

Entscheiden kann der Münchner Stadtrat über die Einführung einer generellen Impfpflicht natürlich nicht, ein Signal nach Berlin senden wollen die Kommunalpolitiker trotzdem. Es sei wichtig, sich als Gremium der größten Kommune in Deutschland zu positionieren, da war man sich am Mittwoch weitgehend einig. Und so hat sich der Stadtrat nach einer ausführlichen Debatte mehrheitlich für eine solche Pflicht ausgesprochen. Dagegen stimmten die AfD, die FDP/Bayernpartei und Teile der ÖDP.

Bevor die Regelung eingeführt wird, sollen jedoch alle anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Impfquote ausgeschöpft werden. Bund und Länder sollen zudem erst einmal die Voraussetzungen für die Umsetzung schaffen, bevor eine Impfpflicht eingeführt wird. Ein entsprechender Änderungsantrag der Fraktionen SPD/Volt und Grünen/Rosa Liste wurde ebenfalls mehrheitlich angenommen. Die CSU hatte gefordert, der Oberbürgermeister solle sich dafür einsetzen, dass die Impfpflicht so schnell wie möglich kommt. Sie fand damit allerdings keine Mehrheit.

In seinen 20 Jahren als Arzt habe er "noch nie ein solches Ausmaß an Triage erlebt wie jetzt auf den Intensivstationen"

Der CSU-Fraktionsvize Hans Theiss schilderte zu Beginn eindrücklich die aktuelle Situation auf den Intensivstationen. Was sich dort seit einigen Wochen abspiele, sei "eigentlich eine humanitäre Katastrophe". In seinen 20 Jahren als Arzt habe er "noch nie ein solches Ausmaß an Triage erlebt wie jetzt auf den Intensivstationen". Er hätte sich, sagte er, nicht vorstellen können, "dass so etwas möglich ist in unserem Land". Um eine mögliche fünfte und sechste Welle abzuschwächen, müsse die Impfpflicht deshalb jetzt auf den Weg gebracht werden muss. Man könne immer noch eine Werbemaßnahme starten, seine Befürchtung sei allerdings, dass man bei der Impfquote auch dann nicht über die kritische Marke von 85 Prozent kommen werde.

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Dass es schwerwiegende Gründe gegen eine Impfpflicht gebe, räumte Theiss ein, ebenso wie Mitglieder aller anderen Fraktionen. Für Jörg Hoffmann, Fraktionschef von FDP/Bayernpartei, behielten diese Argumente in der Abwägung die Oberhand. Er sei ein "absoluter Impfbefürworter" und überzeugt davon, dass die Impfung ihn bei seiner Corona-Infektion vor einem ernsten Verlauf bewahrt habe. Gegen die Impfpflicht sei er trotzdem, für ihn stehe die persönliche Freiheit im Vordergrund.

Anderthalb Jahre lang habe die Politik zudem "mantrahaft wiederholt", dass es keine Impfpflicht geben werde. Jetzt sei die Gesellschaft zutiefst gespalten. Ein Umschwenken, so Hoffmanns Befürchtung, würde weiter spalten und einen Verlust des Vertrauens in die Demokratie fördern. Es sei wichtig, dass Politiker sich der aktuellen Lage anpassten, entgegnete Stefan Jagel, Fraktionschef der Linken/die Partei; das gehöre zum demokratischen Prozess. Auch er sei anfangs gegen eine Impfpflicht gewesen, habe seine Meinung aber geändert.

Die Solidarität der Geimpften werde auf den Prüfstand gestellt

Klaus Peter Rupp, gesundheitspolitischer Sprecher von SPD/Volt, berichtete von einer intensiven Debatte in der Fraktion. Es handle sich um eine "unglaublich schwere Frage". Man schlage nun vor, dass der Stadtrat der Einführung einer Impfpflicht dann zustimmen solle, wenn alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ausgeschöpft sind. Florian Roth, Fraktionschef der Grünen/Rosa Liste, sagte, es gebe bereits eine Impfpflicht, eine moralische und ethische. Die Spaltung der Gesellschaft bestehe vor allem darin, dass "die Solidarität der Geimpften auf den Prüfstand gestellt" werde. Man müsse weiterhin überzeugend für die Impfung werben, er glaube aber, dass der Punkt bald erreicht sei, dass die Maßnahmen nicht mehr ausreichen.

Man könne noch einiges tun, um die 25 bis 30 Prozent Ungeimpften zu erreichen, fand indes die Fraktionsvorsitzende von SPD/Volt, Anne Hübner. Jeder müsse diese ansprechen, "aber nicht von oben herab", sondern immer so, "wie der Empfänger es aufnehmen kann". Sie lobte, dass das Gesundheitsreferat in seiner Vorlage zum Thema auch über spezielle, niederschwellige Angebote für Ungeimpfte nachdenke.

Grundsätzlich über die Wirksamkeit der Impfung diskutieren wollte die AfD. Sie habe nichts verstanden, attestierte ihr Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Niemand hier im Raum bestreitet grundsätzlich die Wirksamkeit des Impfens." Das täten nur "ein paar verwirrte Ideologen oder Demagogen". Später erneuerte Reiter seine Aussage, er sei "kein Freund einer Impfpflicht". Mit dem Änderungsantrag der Regelung als Ultima Ratio trage er die Positionierung aber mit. In seinem Wortbeitrag kritisierte er die alte, aber auch die neue Bundesregierung deutlich. Die Kommunikation in der Pandemie sei "von Anfang an mittelmäßig gewesen" und es bestehe "immer noch deutlicher Verbesserungsbedarf".

Nicht begeistert sei er von den Äußerungen seines Parteifreundes Karl Lauterbach gewesen, der als neuer Gesundheitsminister eine Impfpflicht fordere und zugleich davor warne, dass nicht genügend Vakzin vorhanden sei. Dass die Impfdosen jetzt möglicherweise nicht einmal für die Booster-Kampagne ausreichen sollen, das sei schon "irgendwie ein kognitiver Widerspruch".

Um den Start der Kinderimpfungen habe es zu viel Verwirrung gegeben

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) erläuterte, warum ihre Behörde eine Impfpflicht befürwortet. Sie würde sich nun vor allem wünschen, dass die Bundesebene die Impfstofflieferungen ernster nehme - und dass Termine nur genannt werden, wenn sie auch eingehalten werden können. Als Beispiel nannte Zurek die Kinderimpfung, um deren Start es einige Verwirrung gegeben hatte: Am Ende müsse die Stadt "den Menschen erklären, warum wir nicht zuverlässig sind". Sie würde sich freuen, "wenn wir mal nicht die Klagemauer wären" und die Kommunikation auf Bundesebene gut funktioniere.