Je niederschwelliger, desto erfolgreicher: Das hofft jedenfalls die Stadt und bietet deshalb von Dienstag, 18. Oktober, wieder Corona-Schutzimpfungen im Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, an. An zwei Tagen die Woche, dienstags und donnerstags, steht dafür ein Ärzteteam von 10.30 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr bereit. Sowohl in dieser Außenstelle des Impfzentrums München als auch in den anderen städtischen Impfstellen im Gasteig, am Marienplatz und im Olympia-Einkaufszentrum werden Grundimmunisierungen sowie Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster, auch mit den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffen angeboten. Zur Impfung muss ein gültiger Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden, außerdem, soweit vorhanden, der gelbe Impfpass und der Nachweis der bisherigen Impfungen mit QR-Code. Weitere Informationen zum Thema Impfungen finden sich unter www.muenchen.de/corona.