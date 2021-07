Impfen für alle: Ein Satz, der vor einigen Wochen nur schwer vorstellbar schien, wird Realität. Nun hat sich die Stadt einige Sonderaktionen einfallen lassen, um "den Impffortschritt in München anzukurbeln". So soll noch am kommenden Sonntag ein offener Impftag stattfinden. Jeder und jede kann ohne Termin kommen, und zwar von 9 bis 17.45 Uhr. Allerdings muss man sich möglicherweise auf längere Wartezeiten einstellen.

Zudem wird ab dem kommenden Donnerstag, 15. Juli, die Impfung für Familien angeboten. Dann soll es täglich von 13 bis 17.30 Uhr möglich sein, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ohne Vorerkrankung impfen zu lassen - in Anwesenheit der Eltern. Auch hier können alle ohne Termin ins Impfzentrum kommen und sich nach vorheriger Beratung impfen lassen. Allerdings müssen sich alle impfwilligen Familienmitglieder vorab im bayerischen Impfsystem Bayimco (www.impfzentren.bayern) registrieren. Darüberhinaus kann sich jeder und jede dort registrieren und auf eine Einladung mit Terminvorschlägen warten - die Priorisierung im Impfzentrum ist seit Anfang des Monats aufgehoben. An allen Tagen stünden genügend Kapazitäten zur Verfügung, so das Gesundheitsreferat. "Innerhalb weniger Tage - also noch vor den Sommerferien", seien Termine für eine Corona-Impfung erhältlich.

Zusätzlich will man mit gezielten Impfaktionen in den Stadtvierteln noch mehr Menschen erreichen. So ließen sich vergangenes Wochenende 265 Münchner in Ramersdorf-Perlach mit Johnson & Johnson immunisieren. Interessierte können sich über impfen.gsr@muenchen.de unter Angabe ihres Stadtteils und ihrer Telefonnummer anmelden. Die Termine sind in Aubing am 17. Juli, in Moosach am 22. bis 24. Juli, im Hasenbergl am 23. und 24. Juli und in Riem am 30. und 31. Juli.

Außerdem werden seit dieser Woche auch alle Münchner Schüler, die im aktuellen Schuljahr volljährig werden oder schon geworden sind, an reservierten Terminen am 19. und 26. Juli geimpft.

Foto: Im Impfzentrum in Riem soll der Betrieb noch mal deutlich angekurbelt werden - mit einem offenen Impftag und gezielten Impfungen für Familien, bei denen auch Kinder und Jugendliche ab Zwölf immunisiert werden.