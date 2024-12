Auf der Anklagebank vor Richterin Laura Fischer nehmen drei Herren und eine Dame Platz, einer der Ärzte zückt noch sein Handy, um ein Selfie von dem Quartett auf der Anklagebank zu schießen. Man kennt sich offenbar gut – und ist miteinander „vernetzt“, wie das heutzutage zu schön heißt. Doch gerade eben diese Vernetzung hat die Angeklagten vor das Münchner Amtsgericht gebracht.

Die Geschichte stammt aus der Zeit, in der der Impfstoff gegen SARS-CoV-2 noch nicht allen Personen zur Verfügung stand. Deutschland wurde in Impfgruppen unterteilt, wer etwa in einem medizinischen Beruf tätig oder erkrankt war, ein bestimmtes Alter erreicht hatte, genoss Vortritt vor anderen Bevölkerungsgruppen.

Staatsanwalt Dimitri Gochmann von der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg wirft in diesem Zusammenhang Barbara C. einen zumindest moralisch fragwürdigen Plan vor: Die 45-Jährige ist im Management der Hotels Forte Village auf Sardinien und Palazzo Fiuggi auf dem italienischen Festland tätig. „Um den Hotelgästen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen und so eine bessere Auslastung der Hotels zu erreichen“, so formuliert es der Staatsanwalt, soll sie die Idee entworfen haben, die Mitarbeiter so bald als möglich impfen zu lassen. Da sie den Impfstoff in Italien nicht beschaffen konnte, kontaktierte sie ihr bekannte Ärzte in Deutschland.

Erste Anlaufadresse war offenbar der Münchner Mediziner Udo Beckenbauer, der in der Landeshauptstadt sowie am Tegernsee Arztpraxen betreibt, sozial engagiert ist und eine gewisse Nähe zur High Society pflegt. Offenbar ein Anknüpfungspunkt auch für Barbara C., die sich auf ihrem Insta-Kanal selbst unter anderem als „TV-Experte, Moderatorin, Journalistin, Reisemanagerin“ bezeichnet und seit Jahren Patientin bei Udo Beckenbauer ist.

Jener soll die Frau dann an den Münchner Apotheker Ralph-Georg L. verwiesen haben, der in der Stadt drei Apotheken betreibt und schon im Vorfeld mehr Impfstoff bestellt hatte, als Vorbestellungen von Ärzten vorlagen. Für die Impfungen selbst wurden weitere bekannte Ärzte kontaktiert, darunter auch der medienaffine Mediziner und Buchautor Thomas Kurscheid aus Köln.

Nach einer deftigen bayerischen Brotzeit flogen die Mitarbeiter zurück

In dieser Konstellation sollen zunächst im Mai 2021 112 Mitarbeiter des Resorts auf Sardinien nach München eingeflogen worden sein. In einem Raum des Hotel Hilton Airport erfolgten sodann die Impfungen. Nach einer deftigen bayerischen Brotzeit flogen die Mitarbeiter am selben Tag wieder nach Italien. Mit an Bord, zur medizinischen Nachbetreuung, befand sich Thomas Kurscheid, der laut Anklage eine Nacht im italienischen Luxushotel verbrachte. Nach demselben Procedere soll in München die zweite Impfung erfolgt sein. Zudem, so sieht es der Staatsanwalt, wurde deutscher Impfstoff ins Wellness-Hotel nach Fiuggi geflogen.

Im Strafbefehl schreibt die Staatsanwaltschaft, dass der Impfstoff im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland stand, und laut Impfverordnung damals nur Personen „mit dauerhaftem Inlandsbezug“ einen Anspruch auf unentgeltliche Schutzimpfung gehabt hätten. Die Priorisierung wurde erst im Juni 2021 aufgehoben.

Die Angeklagte aus dem Hotelmanagement soll den Beteiligten für ihre Dienste kostenlose oder vergünstigte Hotelaufenthalte in Aussicht gestellt haben. Beckenbauer und Kurscheid sollen sich darüber hinaus eine langfristige lukrative Geschäftsbeziehung im „Wellness Medical Retreat“ Hotel erhofft haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte Strafbefehle an die vier Beteiligten verschickt mit Geldbeträgen zwischen 25 000 und 60 000 Euro. Die beiden Ärzte, der Apotheker sowie die Hotelmitarbeiterin legten Einspruch ein, deshalb kam es zur Verhandlung.

Gleich nach Verlesung der vier Strafbefehle regten die Anwälte ein Rechtsgespräch an. Am Ende verkündete Richterin Laura Fischer, dass alle Verfahren gegen Geldauflage vorläufig eingestellt werden. Die Vier müssen zwischen 10 000 und 15 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Thomas Pfister, Anwalt von Udo Beckenbauer, erklärte, der Vorwurf der Unterschlagung sei nicht haltbar gewesen. „Es gibt schon mehrere richterliche Entscheidungen, denen zufolge es nicht um eigentumsrechtliche Fragen gehen kann“. Es würde hier lediglich ein Verstoß gegen die damalige Corona-Impfverordnung vorliegen. „Und diese Verordnung war nicht strafbewehrt.“