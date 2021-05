Das Praxisteam der "Hausärzte im Lehel" hat am Samstag eine Sonderschicht eingelegt. Um möglichst viele Mitarbeiter des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs (AWM) schnell zu impfen, habe man eine "Impf-Kooperation" mit der Praxis organisiert, meldete der AWM am Montag. Der Hausarzt Georg-Eike Böhme und seine Kollegen hätten pro Stunde 30 Impfwillige aufgeklärt und mit dem Impfstoff von Astra Zeneca geimpft. Insgesamt seien so rund 90 Mitarbeiter der Stadt München immunisiert worden. "Eine Pilot-Aktion, der hoffentlich bald weitere folgen", heißt es. Erste Werkleiterin des AWM Kristina Frank (CSU) ist froh über die Aktion: "Impfkampagne gepaart mit Eigeninitiative sorgt für den Impfboost."