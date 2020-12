Von Donnerstag an müssen die älteren Schülerinnnen und Schüler in München in den Distanzunterricht.

Von Ekaterina Kel

Der Inzidenzwert reißt die Marke von 200. München wird Hotspot. Alle wollen wissen, was das heißt. Die Stadtverwaltung sagt, man prüfe noch. Die bayerische Staatsregierung beschließt Verschärfungen, bringt aber am Tag bevor sie gelten sollen, keine Allgemeinverfügung dazu raus. Gleichzeitig denkt Markus Söder schon laut über die nächste Verschärfungsrunde nach. Derweil gibt es in München 615 neue Corona-Fälle und neun Tote. Und irgendwo dazwischen kommt die Nachricht, dass Oberbürgermeister Dieter Reiter nun in 14-tägige Quarantäne gehen muss, weil seine Mutter positiv auf das Virus getestet wurde. Was für ein Tag.

Dieser Dienstag ist beispielhaft für die rasante Taktung dieser Tage. Alles dreht sich darum, dem Coronavirus endlich einen echten Dämpfer zu verpassen. Er ist auch beispielhaft für das Gefühl, dass die Politik dem Virus hinterherjagt, ohne die Bürokratie und vor allem die Bürger mitzunehmen.

Immerhin, eine wichtige Frage schaffte die Stadt heute eilig zu klären: Alle Schüler ab der achten Jahrgangsstufe müssen ab Donnerstag, 10. Dezember, in den Distanzunterricht wechseln. Ausgenommen sind Abschlussklassen und Förderschulen. Und eine Ausnahme hat man in Absprache mit dem Freistaat für München auch erwirkt: Am Mittwoch, 9. Dezember, gilt für die Schüler weiterhin Präsenzunterricht - obwohl der Freistaat Wechselunterricht angekündigt hatte. Man darf gespannt sein, wie voll die Schulklassen dieser Stadt morgen sein werden. Gut, dass es immer eine Nacht zwischen den Tagen gibt. Sie gibt allen die Möglichkeit, kurz zu verschnaufen. Aber nur kurz. Das Virus macht leider auch keine Pause.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Dann muss die Praxis sterben" Handwerken lernen im virtuellen Unterricht? Die beruflichen Schulen stehen wegen der neuen Corona-Vorgaben vor ganz besonderen Problemen. Zum Artikel

Der Bayerische Rundfunk wird zur Baustelle Sanierung, Abbruch, Neubau - der Standort am Hauptbahnhof soll neu gestaltet werden, die konkreten Ideen soll ein Architektenwettbewerb liefern. Das bisher abgeschlossene Areal könnte auch für Öffentlichkeit zugänglich werden. Zum Artikel

Die Gasteig-Sanierung schleppt sich Dahinter stecken politische Streitigkeiten und Planungspannen. Eigentlich soll der Chef des Kulturzentrums einige Millionen einsparen - doch der rückt von keinem Euro ab. Zum Artikel

Drogenskandal bei Münchner Polizei weitet sich aus Mittlerweile stehen 30 Beamte unter Verdacht - neun mehr als bisher bekannt. Sie sollen vor allem Drogen konsumiert und an Kollegen weitergegeben haben. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg