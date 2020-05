Eine Zahl, wie es sie seit Ausbruch des Coronavirus in München das letzte Mal Anfang März gab: Die Stadt meldete am Montag nur sechs Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mit Sars-CoV-2. Der Anstieg der Fälle geht damit weiter zurück, am Samstag hatte die Stadt 26 und am Sonntag elf neue Fälle gemeldet.

Die Reproduktionszahl liegt in München jedoch weiterhin über eins (1,08), statistisch stecken demnach 100 Infizierte 108 andere Menschen neu an.