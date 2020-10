Von Julian Hans und Ekaterina Kel

Kurz vor dem zweiten Lockdown wollen die Gegner der Corona-Maßnahmen in München wieder ihren Unmut äußern: Die Initiative "Querdenken 089" hatte für Sonntag mehrere Demonstrationen angekündigt. Am Freitagabend hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Pläne allerdings eingeschränkt. Geplant war ein Sternmarsch, von sechs Standorten aus wollten die Demonstranten um 14.30 Uhr starten und durch die Stadt ziehen.

Angemeldet als Startpunkte waren Wittelsbacherplatz, Sendlinger Tor, Sendlinger Park, Stachus und Königsplatz. Auch bei der Stadelheimer Straße war eine Versammlung angemeldet. Das gemeinsame Ziel: eine große Kundgebung am Schluss gegen 16.30 Uhr mit 5000 Teilnehmern auf der Theresienwiese. Das KVR beschränkt nun die Teilnehmerzahl auf der Theresienwiese auf 1000 Teilnehmer. Zudem wird es laut Bescheid des KVR keine Demozüge Richtung Theresienwiese geben, lediglich an den Startpunkten am Gärtnerplatz, Harras, Karlsplatz und Wittelsbacherplatz dürften sich jeweils 200 Menschen für eine Stunde zu Kundgebungen versammeln, an der Stadelheimer Straße sind es nur 100 Menschen. Eine Besonderheit: Der angemeldete Versammlungsleiter wird vom KVR abgelehnt. "Aufgrund seines bisherigen Verhaltens und verschiedener öffentlicher Redebeiträge" bestehe der Verdacht, er könne keine "Gewähr für einen friedlichen Verlauf der Versammlung bieten", heißt es.

Angesichts der täglichen Rekordzahlen von Neuinfektionen und des hohen Inzidenzwerts von beinahe 130 Infizierten pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen waren Beschränkungen abzusehen. Im Gegenzug wird jetzt erwartet, dass sich die Veranstalter der Demonstrationen ans Verwaltungsgericht wenden, um gegen die Entscheidung der Stadt vorzugehen. Die "Querdenker" haben Widerstand angekündigt: Damit möglichst viele Menschen kommen können, werde man "wieder vor die Gerichte gehen und unser Grundrecht einfordern", heißt es auf der Facebook-Seite der Initiative. Vom Verwaltungsgericht ist zu hören, man sei auf einen Eilantrag vorbereitet. "Wir treffen die notwendigen Vorkehrungen, damit wir auch am Wochenende rechtzeitig entscheiden können", so ein Sprecher.

Auch bei der Polizei rechnet man bis ins Wochenende hinein mit einer unklaren Lage. Es gehe bei der Einsatzplanung darum, flexibel zu sein. Man bereitet sich aber auf einen "arbeitsreichen Sonntag" vor, zumal die Wettervorhersage gut und die Regeln noch einmal verschärft worden seien, man müsse mit einem Zulauf rechnen.

Bei einer ähnlichen Kundgebung im September hat das KVR nur 1000 Teilnehmer zugelassen - das wurde aber kurzfristig vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aufgehoben. Letztendlich versammelten sich etwa 10 000 auf der Theresienwiese. Auch dieses Mal könnte sich die Lage sehr kurzfristig klären.