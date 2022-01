Corona-Demo in München: "Auch wenn der harmlose Begriff 'Spaziergang' verwendet wird, handelt es sich also klipp und klar um eine Versammlung."

Von Joachim Mölter

Der Mittwoch war mal ein vollkommen unscheinbarer Tag, mitten in der Woche gelegen, aber sonst nicht weiter besonders. In München sind nun aber die Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen dabei, diesen Tag für ihre Zwecke zu okkupieren und ihn mit einer unguten Bedeutung aufzuladen. Von Mittwochsdemos und Mittwochsspaziergängen ist schon die Rede, weil sie in jüngerer Vergangenheit immer wieder an diesem Tag durch die Innenstadt ziehen. Angeblich in friedlicher Absicht, weil ja nur spazierengehend, aber wegen der wachsenden Aggressivität einer Minderheit in ihrer Mitte zunehmend angsteinflößend für die Mehrheit der Bürger.

Auch an diesem Mittwoch sind wieder solche Demonstrationen gegen die geltenden Corona-Regeln zu erwarten, und es zeichnet sich ab, dass die Quertreiber der Pandemie-Bekämpfung wie zuletzt versuchen werden, ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden und der Polizei zu treiben. Sie melden Versammlungen an, sagen sie wieder ab und organisieren derweil im Hintergrund angeblich spontane Spaziergänge. Behörden und Polizei wiederum halten mit allerlei Auflagen und Einschränkungen dagegen, um dem ausufernden Geschehen Herr zu werden. Dabei stellt sich auch immer wieder die Frage: Dürfen die das überhaupt - das im Grundgesetz garantierte Recht auf Versammlungsfreiheit einschränken?

Ja, das dürfen sie - unter bestimmten Voraussetzungen. Mein Kollege Lars Langenau hat sich darüber mit dem Polizeirechtsprofessor Markus Thiel unterhalten, der ihm auch erklärt hat, was eine Versammlung von einer Ansammlung unterscheidet - vor allem aber, warum das harmlos erscheinende Etikett "Spaziergang", das auf vielen solcher Demonstrationen klebt, ein Etikettenschwindel ist (SZ Plus). Für die Definition einer Versammlung spielen andere Dinge eine Rolle. Das ganze Interview dient quasi als juristische Handreichung, welche Demonstranten sich noch im Rahmen von Recht, Gesetz und Ordnung bewegen und welche schon außerhalb unterwegs sind.

Man darf gespannt sein, wie sich das Geschehen an diesem Mittwoch entwickelt, zumal erstmals auch eine größere Gegendemonstration eines breiteren Bündnisses geplant ist - auf dem Odeonsplatz. Auch den hatten bislang die Corona-Maßnahmen-Gegner als ihr Durchmarsch-Terrain beansprucht.

