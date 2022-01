Von Martin Bernstein, René Hofmann und Yannik Schuster

"Auf nach München!" jubelte die Szene. Am Mittwochnachmittag hatte das Verwaltungsgericht München einem Eilantrag gegen die städtische Allgemeinverfügung stattgegeben, die unangemeldete Demonstrationen von Impfgegnern, Impfpflicht-Kritikern und Corona-Leugnern verbietet. Mehr als tausend Menschen folgten daraufhin den kaum verklausulierten Aufrufen, ohne Anmeldung in der Münchner Innenstadt zu demonstrieren. Am frühen Abend kreiste wie schon in vergangenen Wochen ein Hubschrauber über der Innenstadt. Auch die Reiterstaffel der Polizei war wieder im Einsatz. Knapp 1000 Beamtinnen und Beamte bot auch das Polizeipräsidium München an diesem Abend auf.

Bereits gegen 18.30 Uhr riegelten Polizisten erstmals die Fußgängerzone auf Höhe des Kaufhofs ab. Ein Pfeifkonzert war die Folge, nachdem zuvor einzelne Demonstranten, die sich zu dem Zeitpunkt ungehindert in der Innenstadt bewegen konnten, lautstark "Freiheit!" gefordert hatten. Sprechchöre forderten "Söder muss weg!" Um 19 Uhr zog das Unterstützungskommando (USK), eine Spezialeinheit der Polizei, auf dem Marienplatz auf. Rufe nach "Widerstand" ertönten. Nach Angaben der Initiative "Endstation Rechts" waren auch mehrere Demonstranten aus der rechten Szene unterwegs. Später ließ die Polizei nachdrängende Protestierer dann doch auf den Marienplatz.

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts zur Allgemeinverfügung ist noch nicht rechtskräftig, da die Stadt Beschwerde eingelegt hat. Formal gilt der Beschluss also zunächst nur für den Antragsteller. "Für alle übrigen Personen auf dem Stadtgebiet der Landeshauptstadt München gilt das Versammlungsverbot im Prinzip aber weiter", heißt es sogar in den Telegram-Gruppen der Protestierenden. Die Frage, ob aus der Allgemeinverfügung noch rechtliche Konsequenzen gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern gezogen werden können, musste das Verwaltungsgericht nicht entscheiden, so ein Gerichtssprecher am Abend - das sei "von den vollziehenden Behörden zu beantworten". Also von der Polizei.

In der Innenstadt entscheidet die Polizei, wie mit unangemeldeten Versammlungen umzugehen ist. Sie kann dafür Auflagen aussprechen - und, wenn diese nicht eingehalten werden, auch ohne Allgemeinverfügung diese Versammlungen auflösen und Verstöße mit Bußgeldern ahnden. Viele Pandemieleugner hatten in ihren Gruppen bereits angekündigt, keinesfalls Mund-Nasenschutz zu tragen. In Gruppen von jeweils bis zu hundert Personen zogen Protestierer mit Trillerpfeifen durch die Fußgängerzone zum Stachus, wo es zunächst aber ruhig blieb. Auch dort war starke Polizeipräsenz zu beobachten. Nach ersten Schätzungen von Augenzeugen waren mehr Menschen unterwegs als vergangene Woche. Damals hatte die Polizei von 1000 Demonstranten gesprochen.

Stadt München hat Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als nächste Instanz angerufen

Eine kleine Gruppe von Maßnahmenkritikern durfte mit Plakaten, die dem städtischen Kreisverwaltungsreferat "Willkür" vorwerfen, auf dem Odeonsplatz demonstrieren. Dort trafen sich auch etwa hundert Befürworter von Impfungen. Die wahren Corona-Gegner, so eine Sprecherin des Gegenprotestes, stünden mit Schutzkleidung in der Notaufnahme oder am Krankenhausbett. "Sie kämpfen, wenn es sein muss, auch um euer Leben", rief sie den Pandemieleugnern auf der anderen Seite des Platzes zu.

Eine Großkundgebung von "München steht auf", die auf der Theresienwiese mit bis zu 3000 Teilnehmern möglich gewesen wäre, wurde von den Veranstaltern abgesagt. Kleinere Gruppen trafen sich dagegen auf der Theresienwiese.

Bei der Stadt München gab man sich nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts gelassen. Die Allgemeinverfügung wäre ohnehin am Mittwoch um Mitternacht zunächst ausgelaufen. Das bayerische Versammlungsgesetz schreibe vor, dass Kundgebungen in der Regel 48 Stunden vorher angekündigt werden müssten. Das sei nur bei wenigen Versammlungen für den Mittwoch der Fall gewesen. Die Stadt hat am späten Nachmittag den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als nächste Instanz angerufen. Wann dort eine Entscheidung zur Gültigkeit der städtischen Allgemeinverfügung fällt, ist völlig offen.