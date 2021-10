Von Philipp Crone

Was bedeutet dieses Wochenende? Die Münchner Clubbetreiber sind auf den ersten Blick ausnahmslos hochzufrieden mit der Wiedereröffnung ihrer Diskotheken, was angesichts der Schlangen und Besucherzahlen Freitag und Samstag kaum wundert. Und trotzdem herrscht keineswegs euphorische Stimmung. Denn so wie am vergangenen Wochenende wird es nicht bleiben, da sind sich alle einig. Deshalb ist die Frage: Wo geht die Entwicklung hin?