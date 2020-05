In München haben am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Auf dem Marienplatz versammelten sich etwa 3000 Menschen, teils unter Missachtung der Corona-Abstandsregeln. Sie protestierten gegen die aus ihrer Sicht zu strikten Infektionsschutzbestimmungen in Bayern und Deutschland sowie für den Schutz der Grundrechte.

Die Demonstration sei angemeldet gewesen, allerdings nur für 80 Teilnehmer, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Diese Zahl an Menschen habe sich dann auch in einem mit einem Flatterband umspannten Bereich des Marienplatzes aufgehalten und die Abstandsregeln eingehalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Jedoch seien viele Menschen hinzugekommen, die sich auch außerhalb der Absperrung an der Demo beteiligten.

Nach Berichten von Augenzeugen warfen die Demonstranten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie der Politik und auch Medizinern vor, Panikmache zu betreiben und die Grundrechte der Bevölkerung zu beschneiden. Auch Impfgegner waren unter den Demonstranten. Die Polizei habe mit Lautsprecherdurchsagen versucht, auf die Einhaltung der Bestimmungen zu dringen, sagte der Sprecher, allerdings erfolglos.

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und um eine Eskalation zu vermeiden hätten die Ordnungshüter die Demonstration laufen lassen und sie nicht aufgelöst. Alle Teilnehmer hätten sich friedlich verhalten. Eine zeitgleich stattfindende separate Demonstration rechtsgerichteter Menschen mit etwa 25 Personen sei dagegen aufgelöst worden.