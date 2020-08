Die steigenden Infektionszahlen machen sich auch in München bemerkbar: Am Dienstag meldete die Stadt einen Anstieg der Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 um 84 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Mehr als die Hälfte davon, also 48 Fälle, seien in Testzentren des Freistaats für Reiserückkehrer entdeckt worden, 31 am Flughafen, elf an Autobahnen und sechs am Hauptbahnhof. Seit etwa einer Woche wächst die Zahl der Neuinfektionen in München spürbar, und mit ihr sowohl die Reproduktionszahl (aktueller Stand: 1,54) als auch die Sieben-Tage-Inzidenz (19,23). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche meldete die Stadt noch insgesamt 41 neue Fälle, den Tag davor waren es sogar nur 27 Neuinfektionen.