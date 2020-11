In fast jedem zweiten Alten- und Pflegeheim in München gibt es gerade einen Coronavirus-Ausbruch. Nach Angaben des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) sind aktuell in 24 von 59 vollstationären Pflegeeinrichtungen mehr als zwei Covid-19-Fälle zu verzeichnen, was die Behörde als Ausbruch zählt. Von den insgesamt rund 7500 Frauen und Männern, die in Münchens Pflegeheimen leben, sind laut RGU aktuell 155 mit dem Virus infiziert, das sind etwa zwei Prozent. Hinzu kommen aktuell insgesamt 70 infizierte Mitarbeiter. Seit Oktober gab es in insgesamt 32 Einrichtungen Ausbrüche, seitdem waren auch 98 Todesfälle von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Einrichtung oder im Krankenhaus zu beklagen.