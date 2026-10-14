Knapp 100 Kilometer ist eine Frau mit blondem Bob gefahren, um an diesem Abend in einer Runde zu sitzen, von der sie erst vier Tage zuvor erfahren hat. Bei dem Mann ihr schräg gegenüber, auf dessen Shirt Jesus steht, waren es etwa 90. Martina Hausmann, die 45-jährige Frau mit der Brille am Tisch, hatte zwar mit Unterhaching eine vergleichsweise kurze Anreise, trotzdem hat sie mit den anderen etwas gemeinsam: Auch sie sucht Gemeinschaft. Und die Idee, dass sie einen netten Abend mit Fremden haben kann, ohne auf ein Date zu gehen, die fand sie „charmant“.

Zusammengebracht hat die kleine, bunt zusammengewürfelte Runde – nur sieben sind es, zwei sind nicht gekommen – Anette Rapp. Die Idee dazu hatte die 61-jährige Heilpraktikerin, die zur Auftaktveranstaltung sogar aus Worms angereist ist, vor etwas mehr als einem Jahr auf einer ihrer vielen Reisen. Da saß sie mal wieder alleine beim Abendessen und dachte sich: Warum eigentlich? Warum sitzen nicht all jene, die wie sie alleine sind – sei es, weil sie in einer fremden Stadt sind und dort noch niemanden kennen, sei es, weil da einfach niemand ist – zusammen an einem gemeinsamen Tisch? Aus der Idee ist mittlerweile Contact Tables entstanden. Das Motto lautet: „Alleine unterwegs – gemeinsam essen.“

Die ersten Treffen haben im Frühjahr 2026 stattgefunden, in Bad Pyrmont und in Bad Säckingen zum Beispiel. In Planung sind außerdem Abende in Mainz, in Frankfurt am Main, in Lüneburg. Der Abend im Romans in Neuhausen ist der erste dieser Art in München. Und zumindest wenn es nach Rapp geht, soll es nicht der letzte gewesen sein.

Sie möchte noch weitere Restaurants mit ins Boot holen, bei der Größe Münchens denkt sie an insgesamt rund sieben oder acht Locations, idealerweise quer über die Stadt verteilt. Dazu will sie die übrigen deutschen Großstädte erobern – und irgendwann am liebsten die ganze Welt. Rapps Traum ist eine internationale Community. Sie zeigt sich sicher: „Mit Contact Tables bin ich am Puls der Zeit.“ In einer zunehmend digitalen Welt wachse gerade wieder das Bedürfnis nach analogen Begegnungen. Jetzt muss sie nur noch Investoren finden, die davon ebenso überzeugt sind.

Sieben Menschen plus Initatiorin Anette Rapp (am Kopfende, mittig) sitzen am ersten Münchner Contact Table. Foto: Stephan Rumpf

Derzeit haben sich immerhin schon 2400 Menschen auf ihrer Seite registriert. Woher die jeweils kommen, weiß Rapp nicht, die Funktion, dass man bei der Registrierung seine Postleitzahl angeben muss, hat sie erst seit Kurzem integriert. Sicher ist: Viele kommen über die sozialen Netzwerke auf ihre Plattform, Rapp hat ihr Angebot allein in Dutzenden Gruppen für Van-Reisende gepostet.

Die meisten der sieben, die Anfang September mit Rapp im Romans sitzen, sind über Facebook, in einem Fall über Instagram, auf Contact Tables aufmerksam geworden. Sie sind zwischen 45 und 74 Jahre alt, zwei Männer, fünf Frauen. Bei Pizza und Pasta unterhalten sie sich übers Reisen, über Haustiere, aber, angedeutet in den Zwischentönen geht es auch immer wieder ums Alleinsein. Nicht in allen Fällen muss das gleichbedeutend mit Einsamkeit sein und doch: Wer hier sitzt, säße wohl sonst gerade ohne ein Gegenüber beim Abendessen – und das vermutlich nicht in einem Restaurant.

Aristid Neuburger (links) ist Eigentümer des Restaurants Romans, Ben Mabrouk Moez ist Koch und Geschäftsführer. Foto: Stephan Rumpf

Das ist genau jener Aspekt, den Rapp in Gesprächen mit Restaurants für sich nutzen will. Denn anders als die Teilnehmenden am Tisch zahlen Restaurants dafür, bei Contact Tables gelistet zu werden. Laut Rapp sind es derzeit 399 Euro im Jahr oder 39 Euro im Monat. Im Gegenzug für diesen Mitgliedsbeitrag will Rapp ihnen zahlende Gäste bringen, die sie sonst nicht hätten, idealerweise ganze Tische. „Ich will alle zufriedenstellen, die Nutzer und die Restaurants“, sagt sie. Damit dieser Plan aufgeht, soll die Zahl der Restaurants je nach Einwohnerzahl begrenzt werden. Noch bedarf es aber ein wenig Akquise. Ein Bereich, den Rapp nur zu gerne auslagern würde, gute Vertriebler seien jedoch schwer zu finden, sagt sie.

Immerhin, Aristid Neuburger hat Rapp schon überzeugt. „Als Restaurant hat man eigentlich kein Risiko“, so sieht das der Eigentümer des Romans, der gelegentlich auch mit Influencern zusammenarbeitet, um seinen Laden zu bewerben. Contact Tables findet er als Idee „interessant“, sie sei so schön „niederschwellig“. Gespannt, was für Leute da kommen würden, war er im Vorfeld dennoch – immerhin sei ihm wichtig, dass die neuen Gäste zum regulären Publikum passen. Mit Blick auf die Runde sieht Neuburger jedoch durchaus zufrieden aus.

Die Runde, das ist neben der Lehrerin Hausmann auch Hans W. Lehmann mit der knalligen Funktionsweste, der lange als Coach gearbeitet hat, gerne mit dem Camper unterwegs ist und zwischen München und dem Chiemgau pendelt. Er ist der Erste, der sich kurz nach dem Essen verabschiedet. Wie ihm der Abend gefallen hat, auf einer Skala von eins bis zehn? „Eine drei oder vier.“ Ihm habe eine Leitidee gefehlt oder zumindest ein paar Fragen zum gegenseitigen Kennenlernen. Tatsächlich gab es keine Vorstellungsrunde. Wobei man sagen muss: Perspektivisch wird die Initiatorin ohnehin nicht jedes Mal dabei sein. Für Lehmann wird es aber, so wie es klingt, ohnehin kein nächstes Mal geben.

Die übrigen am Tisch scheinen indes eine gute Zeit zu haben. Vielleicht auch, weil sie alle, anders als bei einem Date, im Vorfeld keine große Erwartungshaltung hatten. Es sei bislang „amüsant“, sagt etwa Hausmann – und wenn sie keine Lust mehr habe, gehe sie halt einfach. Keine Verbindlichkeiten, das findet sie gut. Die Frau mit der weißen Bluse und den schwarzen schulterlangen Haaren, die in München wohnt und ihr gegenüber sitzt, nickt. Extra irgendwo hinfahren würde sie dafür nicht, aber wenn sie auf einer ihrer nächsten Reisen mit dem Camper mal Lust auf Gesellschaft habe und es dort einen Contact Table gebe, warum nicht?

Das nächste Treffen in München ist für den 5. November geplant. Solange die Community noch so überschaubar ist, soll es erst einmal nur diese monatlichen Termine geben. Irgendwann einmal, spinnt Rapp ihre Idee weiter, sollen die Mitglieder aber auch eigene Termine erstellen und in einem der teilnehmenden Restaurants – ihr Ziel sind aktuell 500 – einen Tisch reservieren können. Wer sich dann dazusetzt? Mal sehen.