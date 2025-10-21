Das Wort, das nach dem Abend bleiben wird, lautet: „Wow!“ Es steht auf einem gefalteten Zettel mit Kuli geschrieben, eingesteckt in einen weißen Briefumschlag. Ganz oldschool und undigital liegen 70 dieser Brieflein auf einem Fensterbrett im Münchner Westen, und bevor die 70 Singles – und jene, die es womöglich bald nicht mehr sein werden – in die Nacht entschwinden, dürfen alle ihre Kuverts mitnehmen. Sie haben sich in den vergangenen fünf Stunden angeschaut, an den Fingerkuppen berührt, miteinander getanzt, die Mutigen unter ihnen haben miteinander gekuschelt – geghostet wurde keiner; geht ja schlecht in echt.
Conscious Date NightDating für Menschen, die genervt sind von Tinder
Lesezeit: 5 Min.
Online wird gehostet und gelogen – das kann für Frust sorgen. Bei der Conscious Date Night lernen Singles sich dagegen über Berührungen kennen. Ist das ehrlicher? Ein Besuch.
Von Jessica Schober
Dating Fatigue:„Ich ertrage es nicht mehr, enttäuscht zu werden"
Zu anstrengend, zu oberflächlich, zu selten erfolgreich: Vielen jungen Menschen vergeht die Lust auf Dating. Vier Münchnerinnen und Münchner erzählen.
