Das Wort, das nach dem Abend bleiben wird, lautet: „Wow!“ Es steht auf einem gefalteten Zettel mit Kuli geschrieben, eingesteckt in einen weißen Briefumschlag. Ganz oldschool und undigital liegen 70 dieser Brieflein auf einem Fensterbrett im Münchner Westen, und bevor die 70 Singles – und jene, die es womöglich bald nicht mehr sein werden – in die Nacht entschwinden, dürfen alle ihre Kuverts mitnehmen. Sie haben sich in den vergangenen fünf Stunden angeschaut, an den Fingerkuppen berührt, miteinander getanzt, die Mutigen unter ihnen haben miteinander gekuschelt – geghostet wurde keiner; geht ja schlecht in echt.