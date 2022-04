Von Judith Bauer

In der Münchner Conrad-Filiale im Tal scheint kurz nach den Osterfeiertagen alles beim Alten zu sein. Die Kundschaft sucht Feuermelder, Radios oder Computer-Bauteile. Mitarbeiter füllen Regale auf, beraten, nehmen Reparaturen an. Seit Kurzem aber ist bekannt, dass die Elektronik-Kette fast alle ihre Filialen schließen wird, auch die in München. Privatkunden können in Zukunft nur noch online einkaufen.

Im Laden weist nichts auf die anstehende Schließung hin. Doch in der Belegschaft brodelt es. "Wir sind noch richtig geschockt", sagt einer, der schon lange bei Conrad arbeitet und vor einigen Wochen von den Plänen der Geschäftsleitung erfahren hat. Er will anonym bleiben, denn zurzeit laufen Verhandlungen, bei denen es auch um Abfindungen geht. "Man will uns billig abspeisen, dabei haben wir in den letzten Jahren für die guten Verkaufsergebnisse gesorgt," sagt ein Kollege. Gerade die Münchner Filiale sei gut durch die Pandemie gekommen, dem Geschäft gehe es nicht schlecht, mutmaßt er. Das Unternehmen begründet die Schließungen auch nicht mit der wirtschaftlichen Lage - sondern damit, dass "Privatkundinnen ihren Bedarf weniger im stationären Handel decken". Die Kundschaft kaufe lieber online.

Elf Geschäfte betreibt die Elektrohandelskette noch in Deutschland, fast alle in Großstädten. Neun davon will sie noch in diesem Jahr schließen, nur der Standort Wernberg-Köblitz in der Oberpfalz in der Nähe des Firmensitzes in Hirschau sowie eine Filiale für Firmenkunden im nordrhein-westfälischen Hürth sollen erhalten bleiben. Der Handel mit Firmenkunden werde mehr in den Fokus rücken, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Mitarbeitenden in München sind enttäuscht und fühlen sich hinters Licht geführt: Noch kurz vor der Nachricht, dass auch das Geschäft im Tal schließen werde, sei ihnen versichert worden, dass es für sie weitergehe. "Das hier ist eine besondere Filiale", sagt einer der Mitarbeiter. Der Chef des Familienunternehmens, Werner Conrad, habe hier einen eigenen Parkplatz, weil er so gerne herkomme. Etwa 40 Mitarbeiter werden von der Schließung in München betroffen sein, viele von ihnen arbeiten seit Jahrzehnten hier. In allen Filialen zusammen geht es um mehrere Tausend Beschäftigte, die ihre Jobs verlieren werden. Im November soll die letzte Filiale geschlossen werden.

Zu Conrad kommen Tüftler, die ihre Bauteile sonst nirgendwo finden

Rechtsanwalt Tim Fink vertritt deutschlandweit an fünf Standorten Conrad-Betriebsräte bei den Verhandlungen mit der Geschäftsleitung. Ihm geht es nun um gute Abfindungen für die Mitarbeiter. Außerdem bemüht er sich um eine Transfergesellschaft, mit der die Beschäftigten nach der Kündigung nicht gleich ins Arbeitslosengeld fallen würden, sondern für einige Zeit einen festen Teil ihres Nettolohns bezögen. Das würde den Übergang für viele erleichtern, denn es sei keineswegs sicher, dass sie schnell neue Jobs fänden.

Die Schließung der Münchner Filiale ist auch ein Verlust für die Innenstadt. Zu Conrad Electronic kommen Tüftler, die ihre ungewöhnlichen Bauteile sonst nirgendwo finden. Conrad sei einer der "Magneten im Tal", sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Münchner Unternehmens-Initiative City Partner. Dass das Spezialgeschäft schließe, sei eine schlechte Nachricht. Fischer geht jedoch nicht davon aus, dass sich jetzt immer mehr Einzelhändler zugunsten ihres online-Geschäfts gegen Filialen in der Stadt entscheiden würden.

Die Kundschaft wird für ihre Elektro-Spezialwünsche in Zukunft auf Beratung verzichten und aufs Onlineshopping ausweichen müssen. Etwa der Münchner Dirk Flothow, der in der Au wohnt und in einer Segelschule arbeitet. Für die technische Ausstattung kommt er gerne zu Conrad, ein solcher Fachhändler in Radeldistanz sei schon sehr praktisch, sagt er. Im Rucksack hat er Bananenstecker und Gripzange, außerdem Kabel für Funkgeräte, die er gerade gekauft hat. Der nächste Segelkurs geht bald los, für eine Bestellung im Internet war keine Zeit.