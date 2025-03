Bunt und nährstoffreich, so stellen sich Anne Goldhammer-Michl und Barbara Pafel einen gelungenen Teller vor. Wenn sie in ihrer Concept Kitchen in Giesing aufkochen, kommen zum Beispiel Pulled Mushrooms mit Kimchi, Wildkräutern und veganer Majo auf den Tisch. Sie finden: Es muss nicht immer Fleisch mit Sättigungsbeilage sein.

Wie eine solche Ernährung im Alltag gelingen kann, zeigen die beiden in ihrer ersten gemeinsamen Showküche. Dort geben sie Workshops, bekochen private Events, oder leiten diejenigen Gäste an, die selbst den Kochlöffel schwingen möchten. Ab sofort ist die Concept Kitchen außerdem an jedem dritten Freitag im Monat für Neugierige geöffnet – zum Espresso trinken, Austauschen und einkaufen.

Was es zu kaufen und kosten gibt, hängt von der Saison ab. Für den März haben Pafel und Goldhammer-Michl das Thema Fermentation gewählt. Zur offiziellen Eröffnung am vergangenen Freitag stellten sie deshalb Kimchi, Salzzitronen und Kombucha selbst her. Demnächst seien Frühlingsboten wie Bärlauch und Waldmeister an der Reihe, sagt Kräuterexpertin Pafel, bevor sie im Juni zum Rosensalz übergehe.

Anne Goldhammer-Michl ist gelernte Köchin und Ernährungsberaterin. Sie hat sich auf das Thema Migräne spezialisiert, nachdem sie selbst von dieser Krankheit betroffen ist. Sie ist davon überzeugt, dass sie ihre Schmerzen durch eine Ernährungsumstellung in den Griff bekommen habe: „Der Zusammenhang ist vielleicht nicht gleich offensichtlich, aber für unsere Zellen spielt es natürlich eine Rolle, wie wir uns ernähren.“

Für Pafel dreht sich alles um Aromen. Sie hat sich ein Jahr zur Kräuterpädagogin ausbilden lassen und gibt dieses Wissen nun an Gastronomen im Münchner Raum weiter. Ums Fine Dining gehe es ihr weniger, sagt sie, denn Spitzenköche kennen sich oft schon gut mit Wildkräutern aus. Vielmehr wolle sie Kräuter in jedermanns Alltagsküche holen: „Wie erreiche ich zum Beispiel mit Schafgarbe geschmacklich das, wofür ich sonst importierten Koriander bräuchte?“ Fragen wie diese beantworten Pafel und Goldhammer-Michl am nächsten „Open Friday“ am 11. April (Concept Kitchen, Untere Grasstraße 6, www.conceptkitchen-muc.space).

Wenn man im Alltag so bunt essen will wie in der Concept Kitchen, ist ein eigener Garten von Vorteil. Den kann man bald mit Setzlingen vom Jungpflanzenmarkt der Gärtnerei Kinara in Johanneskirchen bestücken. Münchens Star-Gärtner Johannes Schwarz hat über 40 alte und samenfeste Tomaten-Sorten im Angebot, außerdem Auberginen, Chilis, Asia-Salate und Kräuter-Raritäten wie Shiso und Szechuanpfeffer (Kinara Jungpflanzenmarkt, Apenrader Straße 116, von 10. April bis 17. Mai immer Donnerstag bis Samstag 10–18 Uhr, www.kinara-gemuese.de).