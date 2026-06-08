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Graphic NovelFreundschaft, die religiösen Dogmatismus besiegt

Lesezeit: 3 Min.

Die beiden Mädchen Regina und Malika werden Freundinnen in Jutta Pilgrams Graphic Novel „Glaub mir“.
Die beiden Mädchen Regina und Malika werden Freundinnen in Jutta Pilgrams Graphic Novel „Glaub mir“. Jaja-Verlag

Die ehemalige SZ-Redakteurin Jutta Pilgram legt mit „Glaub mir“ ihr Graphic-Novel-Debüt vor. Eine einfühlsame Coming-of-Age-Geschichte über Freundschaft, Familie und religiösen Dogmatismus.

Von Jürgen Moises

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So als Teenager, mit elf oder zwölf Jahren, was ist es, wofür man sich da interessiert? Für Nagellack? Die Bravo? Fürs Rauchen, rosa Stiefel oder Volleyball? Für Regina, die im Jahr 1992 am Rande einer deutschen Großstadt aufwächst, ist das alles nichts. Sie findet das zu oberflächlich. Zu peinlich. Zu ungehorsam. Oder wie sie über den Nagellack einer Mitschülerin sagt: „Das verdirbt deinen Charakter.“

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