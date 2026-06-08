So als Teenager, mit elf oder zwölf Jahren, was ist es, wofür man sich da interessiert? Für Nagellack? Die Bravo? Fürs Rauchen, rosa Stiefel oder Volleyball? Für Regina, die im Jahr 1992 am Rande einer deutschen Großstadt aufwächst, ist das alles nichts. Sie findet das zu oberflächlich. Zu peinlich. Zu ungehorsam. Oder wie sie über den Nagellack einer Mitschülerin sagt: „Das verdirbt deinen Charakter.“