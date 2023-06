Von Jürgen Moises

Ihren Preis nahm Gudrun Penndorf im Sitzen, fast wie eine Königin entgegen, während die Zuschauer beim Applaudieren standen. Tatsächlich dürfte es im Publikum kaum jemanden gegeben haben, der nichts von ihr gelesen hat. Ein Beispiel? "Die spinnen, die Römer!" So hat die am 11. Juni 85 Jahre alt gewordene Münchnerin den Satz "Ils sont fous, ces Romains!" von Obelix und damit von René Goscinny übersetzt. Und sie hat damit laut ihrem Laudator, dem Autor Timur Vermes, noch ein berühmteres, deutsches Pendant geschaffen. Auch Namen wie Schnurstrax oder Strammermax stammen von ihr. Und damit hat Penndorf seit 1968 das deutsche Bild von Asterix so stark geprägt wie die Übersetzerin Erika Fuchs die Wahrnehmung von Micky Maus und Entenhausen.

Dass sie dafür nun beim Münchner Comic Festival im Amerikahaus mit dem Peng!-Preis für ihr Lebenswerk geehrt wurde, damit hätte sie, sagte Penndorf, 1968 nie gerechnet. Ansonsten wirkte sie mit den lobenden Worten von Vermes zufrieden, der am Ende selbst einen Sonderpreis für sein Buch "Comicverführer" bekam. Der Preis für Penndorf war vorher bekannt. Genauso war es im Fall von Alexander Braun, der den Preis für die beste Sekundärliteratur für "The Katzenjammer Kids - Der älteste Comic der Welt" erhielt. Darin geht es ins Amerika um 1900, neben der Comic- wird auch viel Sozialgeschichte erzählt, und das Ganze liest sich laut Laudator Dirk Wagner weitgehend wie ein Roman.

Braun konnte aus familiären Gründen nicht anreisen. Dafür war mit Helena Baumeister die Gewinnerin des Preises für den besten deutschsprachigen Comic da. Den erhielt sie für "Oh Cupid". Ein Porträt der Generation Tinder, das laut dem abermaligen Laudator Timur Vermes durch surrealen Witz und seine Prägnanz besticht. Passend dazu beschränkte sich Baumeisters Dankesrede anschließend auf: "Ich bin sprachlos." Politisch wurde es beim Preis für den besten europäischen Comic, den der Italiener Igort für "Berichte aus der Ukraine 2: Tagebuch einer Invasion" bekam. Der Preis sei nicht nur symbolisch, sondern auch für das Handwerk, hieß es in der Laudatio. Aber auch dafür, die Solidarität für die Ukraine in der "Comic-Bubble" lebendig zu halten.

Politische Spitzen gegen Söder, Schuhbeck & Co. streuten Hans Well und die Wellbappn ein, die den Abend höchst unterhaltsam musikalisch untermalten. Weitere Preise: Als bester englischsprachiger Comic wurde "Raptor" von Dave McKean ausgezeichnet, als beste Klassiker-Edition "Swamp Thing" von Alan Moore, und für seine "besondere Leistung für die Münchner Comic-Kultur" bekam Rainer Schneider einen Sonderpreis. Schneider hat 1996 den Verein Comicaze gegründet, und er ist auch eine tragende Figur beim Comic Festival, das am 11. Juni zu Ende ging. Zahlreiche der zugehörigen Ausstellungen sind aber weiterhin zu sehen.