Oft sind es nur ein paar Worte, an denen man merkt, ob jemand lustig ist. Nicht die auswendig gelernten Gags, die einer auf der Bühne abfeuert, jeden Abend gleich, geschrieben von Wer-weiß-wem. Das Setting also: Reporter und Künstler im Café, Bedienung sagt zu Letzterem: „Was du dir als Zitronenkuchen rausgesucht hast, ist Eierlikörkuchen. Auch lecker.“ Darauf der Künstler: „Ja, riskieren wir’s!“ Als ob im Café Neulinger in der Wörthstraße in Sachen Kuchen irgendwas schiefgehen könnte.