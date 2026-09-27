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Gründer des Comedy Club MunichWie der Ire Mel Kelly in Deutschland überlebt

Lesezeit: 5 Min.

Der irische Comedian Mel Kelly am Bordeauxplatz in Haidhausen.
Der irische Comedian Mel Kelly am Bordeauxplatz in Haidhausen.
Foto: Stephan Rumpf

Schwere Sprache, durchdringende Blicke und wenig Abstand auf der Rolltreppe: Mel Kelly aus Irland brauchte eine ganze Weile, bis er sich an deutsche Eigenarten gewöhnt hatte. Heute macht er Comedy daraus.

Von Sabine Buchwald

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Ist das der Mel Kelly, der als 15-Jähriger vor der Schulgemeinde einen Blackout erlebte? Am liebsten im Boden versinken und nie mehr auftauchen wollte? „Es war einfach nur schrecklich“, sagt Mel Kelly, 53, heute zu diesem Erlebnis. Er habe keinen Ton rausgebracht, obwohl er einen Textzettel in der Hand hielt.

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