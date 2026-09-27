Schwere Sprache, durchdringende Blicke und wenig Abstand auf der Rolltreppe: Mel Kelly aus Irland brauchte eine ganze Weile, bis er sich an deutsche Eigenarten gewöhnt hatte. Heute macht er Comedy daraus.

Ist das der Mel Kelly, der als 15-Jähriger vor der Schulgemeinde einen Blackout erlebte? Am liebsten im Boden versinken und nie mehr auftauchen wollte? „Es war einfach nur schrecklich“, sagt Mel Kelly, 53, heute zu diesem Erlebnis. Er habe keinen Ton rausgebracht, obwohl er einen Textzettel in der Hand hielt.