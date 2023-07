Sänger Chris Martin und Schlagzeuger Will Champion bei einem der sechs ausverkauften Konzerte im Londoner Wembley-Stadion der "Music of the Spheres"-Tour.

Die britische Band setzt ihre "Music Of The Spheres World Tour" in Europa fort. Fans müssen sich beeilen.

Im Olympiastadion steigen im kommenden Jahr noch mehr Mega-Konzerte: Die britische Band Coldplay kommt für eine Doppel-Show nach München, teilte der Veranstalter D.Live am Donnerstag mit. Am 20. und 21. Juli 2024 stünden zunächst zwei Konzerte in Düsseldorf auf dem Programm, weitere Doppel-Shows folgten am 15. und 17. August in München und am 21. und 22. August in Wien.

Zwei weitere Doppel-Termine internationaler Superstars sind für das kommende Jahr im Olympiastadion bereits angekündigt: Metallica rocken am 24. und 26. Mai und Taylor Swift setzt am 27. und 28. Juli ihre "The Eras Tour" fort. Dazwischen kommt Andreas Gabalier für einen Auftritt am 22. Juni.

Coldplay hat seine "Music Of The Spheres World Tour" im März 2022 begonnen. Seit der Premiere seien bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden, teilte der Veranstalter mit, so viele wie bei keiner anderen Tournee in den letzten beiden Jahren.

Fans können sich ab sofort auf Coldplay.com für den Vorverkauf registrieren. Der sogenannte "Pre-Sale" beginnt für Düsseldorf, München und Wien am 25. Juli um zehn Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 28. Juli um zehn Uhr für alle Städte.