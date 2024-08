Das lange Münchner Coldplay -Wochenende ist vorüber – die britische Band um ihren Frontmann Chris Martin spielte am Sonntag das letzte von drei Konzerten im Olympiastadion, das wie die beiden vorher mit jeweils gut 68 000 Besuchern ausverkauft war.

Damit haben etwa 204 000 zahlende Fans die Konzerte besucht. Eine ganze Menge sparte sich das Eintrittsgeld und versuchte, vom Olympiaberg einen Blick auf die Bühne zu erhaschen. Am Donnerstag versammelten sich dort laut Polizei gut 30 000 Menschen und am Samstag noch gut 20 000 - nur am Sonntag war es deutlich leerer: Wegen des Dauerregens harrten rund 2000 Fans dort aus.

Ähnlich verhielt es sich mit den Besuchern im Olympiapark, wobei hier nicht getrennt werden kann zwischen denen, die Coldplay hören wollten, und denen, die das Sommerfest besuchten: Donnerstag und Freitag jeweils gute 10 000 Menschen, am Sonntag verloren sich wenige hundert.

Chris Martin schwamm im Eisbach

Die Band schien sich in München durchaus wohlzufühlen – so erzählte Chris Martin auf der Bühne, wie viel Spaß ihm das Baden im Eisbach gemacht habe. Und tatsächlich war der Star im Englischen Garten erwischt worden, ausgelassen im kalten Wasser planschend. Ein Fan fotografierte ihn prompt dabei.

Die Polizei hatte an keinem der drei Tage Probleme, sie konnte sich hauptsächlich darauf beschränken, die Besucherströme zu lenken.