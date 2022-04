Wie Cold-Case-Ermittler arbeiten / Was die Stadt gegen Zweckentfremdung tun kann

Alte Zeugenaufrufe, Fotos und Zeitungsartikel hängen an der Pinnwand des Mordermittlers.

Von Anita Naujokat

Vor Kurzem erst wurden weitere Teile eines Skeletts entdeckt, in einem Waldstück bei Kipfenberg im Altmühltal. Die Knochen ließen sich der seit 27 Jahren verschwundenen und wohl ermordeten Münchnerin Sonja Engelbrecht zuordnen. Ein trauriger Fund, der trotzdem Anlass für neue Hoffnung ist: dem Täter oder den Tätern doch noch auf die Spur zu kommen.

Doch wie gehen Ermittler mit anderen alten ungelösten Mord- und Vermisstenfällen, sogenannten Cold Cases um? Werden die Akten der Altfälle erst wieder aufgeschlagen, wenn sich wie im Fall Engelbrecht neue Spuren ergeben? Das fragte ich Helmut Eigner von der Mordkommission des Münchner Polizeipräsidiums. Er befasst sich seit Jahrzehnten auch mit alten Fällen und sagt: Nein, die Ermittler lassen nicht locker (SZ Plus).

Die Beamten prüfen alte Spuren mit neuer Technik, durchforsten Hinweise immer wieder mit unverstelltem Blick, suchen nach Widersprüchen - und das neben ihrer Arbeit an aktuellen Fällen.

Die Ermittler sind auch auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Menschen, die von damals etwas wissen oder aus heutiger Sicht anders bewerten, in all den Jahren aber geschwiegen haben. Aus Angst vielleicht, oder weil sie eine Beobachtung oder Gehörtes für nebensächlich hielten.

Eigner ist ein erfahrener Ermittler in lange zurückliegenden Kapitalverbrechen. Der heutige Leiter einer von fünf Mordkommissionen in München hatte seinen ersten Cold Case 1996 auf dem Tisch, ein Jahr, nachdem er sozusagen von der Straße weg bei der Mordkommission angefangen hat. Es handelte sich um einen seit zehn Jahren vermissten Mann mit Kontakt ins Drogenmilieu. Eigner ist sich in diesem Fall sicher, den mutmaßlichen Täter zu kennen. Zur Anklage ist es nicht gekommen - die Beweise fehlten.

Eigner sagt, dass ihm seine Fälle zwar nicht den Schlaf rauben - doch man müsse schon auf sich aufpassen, wenn man viele Tote gesehen habe, Tatorte und Tragödien, die einem nahegehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Was die Stadt gegen Zweckentfremdung tun kann Mit einer verdoppelten Zweitwohnungssteuer und einem Leerstandsmelder will München Wohnungen zurück auf den Markt bringen. Doch es gibt auch die Forderung nach deutlich strengeren Regeln (SZ Plus).

Gericht spricht Wiesnwirt frei Günter Steinberg und seine Ehefrau verteilten jahrelang Oktoberfest-Gutscheine an Beamte. Die Staatsanwaltschaft wittert Vorteilsnahme und stellt Strafbefehle aus. Dagegen wehrt sich das Paar - erfolgreich.

Stadt bietet kostenloses Open-Sports-Programm an Parkour, Basketball oder "Ninja Warrior": Damit sich Kinder und Jugendliche auch in den kälteren Monaten ausreichend bewegen können, stehen verschiedene Trendsportarten zur Auswahl. Die Nachfrage ist groß.

Die Reise-Lust kehrt zurück Der ADAC rechnet mit Staus, die Bahn setzt Sonderzüge ein, und der Flughafen freut sich über stark steigende Passagierzahlen. Das ist während der Osterferien in München los.

Protest gegen Parkdeck-Party Anwohner des Pep-Einkaufszentrums fürchten den Lärm, wenn auf dem Parkhausdach ein "Summerdeck" entsteht. Doch nun gibt es eine Lösung.

Mehr freier Platz auf den Gehwegen gefordert Für Gastronomen und ihre Gäste sind Schanigärten und Freischankflächen ein Segen, für Fußgänger jedoch kann es an vielen Stellen eng werden. Was Stadtviertel-Politiker nun gegen den Flächenfraß unternehmen wollen.

Bewaffnete Räuber auf der Flucht Maskierte Männer haben am Montag zwei Geschäfte in München überfallen. Die Polizei setzte mehr als 20 Streifenwagen und einen Hubschrauber zur Fahndung ein - bislang ohne Erfolg.

Polizei ermittelt nach Explosion in Wohnung Mehrere Anwohner wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Es soll sich um dasselbe Apartment handeln, in dem Mitte Januar einem 17-Jährigen in den Bauch geschossen wurde.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg