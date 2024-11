In der Sendlinger Straße gelingt das Cody Townsend: unerkannt durch die Fußgängerzone spazieren. In Freeride-Hochburgen wie Chamonix, Lech oder Whistler würde der Bursche mit dem Asterix-Schnauzbart garantiert erkannt und zum Selfie genötigt werden. Wann hat man schon mal einen der weltbesten Skifahrer vor der Nase, den man nur aus vogelwilden Videos kennt? Deswegen ist der gebürtige Kalifornier, der zur Winterzeit am schönen Lake Tahoe lebt, nun in München : um bei der „Salomon Quality Ski Time Film Tour“ im Kino am Sendlinger Tor sein Projekt „Fifty+“ vorzustellen.

Es ist der 21. Abend der Tour, nach 13 Stopps in USA und Kanada, sieben in Frankreich, Österreich und der Schweiz, und bevor es nach Asien geht. Klingt verrückt? Ist es auch.

Townsend ist der Rockstar der eh schon rockigen Freeride-Szene. 230 000 Instagram-Follower, fast hundert Videos auf Youtube. Vor sechs Jahren bekam er ein Buch in die Finger: „The Fifty Classic Ski Descents of North America“ – und da war sie dann, die Idee: Diese 50 Routen fahre ich ab, mit einem Kumpel als Kameramann.

Umhüllt von Pulverschnee: Cody Townsend in seinem Element. (Foto: Adam Clark/Imago)

Zu sehen sind: scheinbar unfahrbare Steilhänge, die es jedoch erst mal zu erklimmen gilt. Vom Downhiller, der sich vom Heli auf einem schwindelerregenden Gipfel absetzen lässt, wie Asterix einen Schluck Zaubertrank nimmt, um sich dann angstfrei talwärts zu stürzen, hat Townsend sich über die Jahre zum Alpinisten gemausert, der auch den Aufstieg, die Annäherung an den Berg zu schätzen weiß.

41 Jahre ist er mittlerweile alt, vor drei Jahren Vater geworden, was Auswirkungen auf seine Husarenritte durch die Couloirs dieser Skiwelt hat, wie er zugibt: „46 dieser legendären Abfahrten habe ich geschafft. Unter den noch fehlenden sind drei der schwersten Routen der Welt, die überhaupt erst ein oder zwei Mal gefahren wurden. Bei all diesen Risiko-Touren war meine Priorität immer: nach Hause kommen. Auch, weil ich viele Freunde am Berg verloren habe. Und weil ich gemerkt habe, dass ich nun in Situationen zögere, in denen es eng wird – was ich früher nicht getan habe. Weil ich da keine Familie hatte. Das Leben meines Sohnes ist so viel wertvoller als jetzt diesen Berg hoch oder runter zu kommen.“

Dass dieser Sohn – er heißt Indiana, Spitzname Indy, und hat mit seinen drei Jahren schon 20 Skitage auf dem Buckel – noch lange brav Bögelchen fährt, ist unwahrscheinlich. „Er liebt es, er will nie aufhören“, erzählt der glückliche Papa, „ich freue mich darauf, wenn er Teenager ist und Backflips über mich springt“.

Genau so wird es kommen, schließlich ist auch Mama Elyse Skifahrerin, wurde 2008 Freeride-Weltmeisterin – was Townsend beim ersten Date nicht wusste, wie er erzählt: „Wir waren Skifahren, ich bin über ein fettes Cliff gesprungen, um sie zu beeindrucken. Ich vergesse bis heute nicht das Gefühl, als ich mich umdrehte – und sie in der Luft sah. Dabei wollte ich doch angeben! Sie landete diesen Riesen-Sprung perfekt und meinte nur: ,That was fun.’“