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Barkeeper„Schlussendlich bin ich ein legaler Drogendealer“

Lesezeit: 7 Min.

In der Barschule hat Barkeeper Thimo Hell gelernt, dass das Ausschenken von Alkohol nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. In der Branche gibt es auch viele, die das nicht so ernst nehmen.
In der Barschule hat Barkeeper Thimo Hell gelernt, dass das Ausschenken von Alkohol nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. In der Branche gibt es auch viele, die das nicht so ernst nehmen. Jens Kalaene/dpa

Barkeeper Thimo Hell über Verantwortung in seinem Beruf und die Fragen, wieso sich ihn viele als verrauchten Alkoholiker vorstellen und warum es selbst bei dem besten Drink gar nicht so sehr auf den Drink ankommt.

Interview von Jacqueline Lang

Sieben Stunden Zeitverschiebung liegen gerade zwischen Thimo Hells Aufenthaltsort und München: Der 24-Jährige befindet sich gerade in Japan. Dort fand diese Woche in Tokio und Kyoto das Finale der „Sip Supernova“ statt, eine globale Barkeeper-Competition organisiert vom Spirituosenhersteller Pernod Ricard.

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:„Wir wollen zeigen, dass sich auch in München etwas bewegt“

Wie bringt man neuen Schwung in die Barszene? Drei junge Münchner Barkeeper haben ein Netzwerk gegründet, in dem sich Beteiligte austauschen können. Was das bringt, warum alkoholfreie Drinks immer wichtiger werden und was sich in der Politik ändern müsste.

SZ PlusInterview von Sarah Maderer

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