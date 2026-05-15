Munich Bar Community : „Wir wollen zeigen, dass sich auch in München etwas bewegt“

Wie bringt man neuen Schwung in die Barszene? Drei junge Münchner Barkeeper haben ein Netzwerk gegründet, in dem sich Beteiligte austauschen können. Was das bringt, warum alkoholfreie Drinks immer wichtiger werden und was sich in der Politik ändern müsste.