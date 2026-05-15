Sieben Stunden Zeitverschiebung liegen gerade zwischen Thimo Hells Aufenthaltsort und München: Der 24-Jährige befindet sich gerade in Japan. Dort fand diese Woche in Tokio und Kyoto das Finale der „Sip Supernova“ statt, eine globale Barkeeper-Competition organisiert vom Spirituosenhersteller Pernod Ricard.
Barkeeper„Schlussendlich bin ich ein legaler Drogendealer“
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Barkeeper Thimo Hell über Verantwortung in seinem Beruf und die Fragen, wieso sich ihn viele als verrauchten Alkoholiker vorstellen und warum es selbst bei dem besten Drink gar nicht so sehr auf den Drink ankommt.
Interview von Jacqueline Lang
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