Je nach geografischer Verortung oder allgemeiner Interessenlage weckt das Wort „Schanze“ Assoziationen an ein Sportevent oder ein Hamburger Ausgehviertel. Das Duo „Schanzencore“, bestehend aus Leon und Noah Schanzenbach, stammt hingegen aus Ingolstadt und ist mittlerweile in Berlin ansässig.

Am Freitagabend legen sie in der Roten Sonne auf. Die Brüder haben sich dem Old School Techno verschrieben. „Wir nutzten Tracks aus dem Golden Age of Techno, die sind oft zwanzig Jahre alt“, sagt Leon Schanzenbach am Telefon. Sollte er den Stil mit einem der zahlreichen Subgenres beschreiben, würde er sagen: „hard groove angehaucht“.

Den Schanzenbach-Brüdern ist wichtig, dass der Sound treibend ist, und vor allem perkussiv. Drums prägen den Stil des Duos, auch das Motto von Schanzencore lautet „The manifest of percussive devotion“. Das hört man ihren Sets an, die drumlastigen Stücke ballern, wie man heutzutage sagt, entwickeln in ihrer eindeutigen Unbedingtheit einen Sog.

Leon Schanzenbach, 26, legt seit mehr als zehn Jahren auf. „Ich war quasi Noahs Lehrer“, sagt er über seinen 23-jährigen Bruder, der sich vor einigen Jahren für die DJ-Tätigkeiten des Älteren zu interessieren begann. „Dadurch, dass ich von Anfang an gesehen habe, wie er auflegt, und er von mir gelernt hat, war direkt eine Synergie da. Es ist wie Auflegen mit vier Händen, weil man direkt weiß, was der andere vorhat. Dabei reicht oft nur ein Blick.“

Diese Verbundenheit nutzen sie auch, wenn sie ihre Setlists planen. Ein paar Tage vor ihren Auftritten treffen sie sich, Leon Schanzenbach sucht seine Schallplatten raus, Noah Schanzenbach bringt einen USB-Stick voller Tracks mit. „Wir suchen uns ein Intro oder den ersten Track raus, danach den zweiten. Und den Rest improvisieren wir vor Ort dann komplett, so wie wir es fühlen.“

Da Gefühle und Interessen sich ändern, ist der Auftritt in der Roten Sonne der vorerst letzte gemeinsame der Brüder. Musikalisch haben sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt, Noah Schanzenbach zieht aus Berlin weg, wird aber weiterhin Musik machen, wenn auch nicht als DJ. Der Ältere wird unter seinem Eigennamen weiter auflegen.

In der Roten Sonne sind die beiden im Rahmen der Clubreihe „Untreated invites“. Außer ihnen legt noch die Co-Veranstalterin der Reihe, Synta aus München, auf. Ebenfalls dabei sind Sina XX aus Frankreich sowie Strauss und Melchiorr. Der Gig am Freitagabend ist für die Brüder ein besonderer. „Bevor wir nach Berlin gezogen sind, waren wir meistens in der Roten Sonne feiern“, sagt Leon Schanzenbach, „für uns geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung.“

Untreated invites Schanzencore, SINA XX B2B Synta, Strauss B2B Melchiorr, Fr., 28. Juni, Beginn 23 Uhr, Rote Sonne, Maximiliansplatz 5, mehr Infos rote-sonne.com