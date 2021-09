In anderen Städten wird schon lange wieder getanzt, nun auch in München. Doch die Regeln sind noch immer unklar. Betreiber Mathias Scheffel ist sauer, aber auch voller Vorfreude.

Interview von Philipp Crone

Mathias Scheffel muss noch mehr Varianten einrechnen, als es für Clubbetreiber derzeit ohnehin schon gibt. Er ist beteiligt am Pacha, dem Filmcasino und dem Sweet-Club, und alle werden auch noch an verschiedenen Tagen öffnen. Vorausgesetzt, dass im bayerischen Kabinett an diesem Donnerstag auch das beschlossen wird, was mehrfach angekündigt wurde, nämlich die Erlaubnis zur Wiedereröffnung. Kompliziert ist es aber auch für einen einzelnen Club: Unter welchen Voraussetzungen kann man öffnen? Der 57-jährige Scheffel ist sauer, aber zuversichtlich.