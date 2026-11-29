Wenn es um selbsttherapeutische Maßnahmen zur Schmerzverarbeitung geht, gehört die Musik bekanntlich seit jeher zu den Paradedisziplinen. Ohne Trennungsschmerz, Abschiedsschmerz oder unerfülltem Sehnen wäre die Musikgeschichte auf eine Weise ausgedünnt, die man sich lieber gar nicht erst vorzustellen versucht. Nur konsequent also, dass sich der Berliner Musiker Brezel Göring seit dem Tod seiner Bühnen- und Lebenspartnerin Françoise Cactus, mit der er bis 2021 das Duo Stereo Total bildete, vornehmlich der musikalischen Trauerarbeit verschrieben hat.

Die klingt in Anbetracht von 29 gemeinsam verbrachten Jahren als Vorzeigepaar des gewitzten deutsch-französischen DIY-Chansons mit Punk-, Elektronik- und Trash-Pop-Einschlag indes ungleich weniger tränensalzig, als man vielleicht meinen könnte. Vor allem Görings Album „Friedhof der Moral“, das im Verbund mit seiner neuen Partnerin Stefanie Mousa unter dem Projektnamen Brezel Göring & Psychoanalyse entstand, schließt mit seiner leisen Melancholie im Hintergrund auf derart herzerwärmende Weise an den herrlich schrägen Stereo-Total-Kosmos an, dass man sich das Konzert am 3. Dezember in der Roten Sonne keinesfalls entgehen lassen sollte. Schon gar nicht, wenn im Preis eine Vorführung des trashigen Super-8-Films „Für immer 16“ (ab 19.30 Uhr) inbegriffen ist, der auf einem unveröffentlichten Roman von Françoise Cactus beruht – und natürlich mit Musik von Stereo Total unterlegt ist.

In ganz eigenen Trash-Pop-Dimensionen unterwegs ist derweil der Lederhosen-Aficionado Marius Weigel, der als Musiker unter dem märchenhaften Künstlernamen Hänsel firmiert. Auch er pflegt unter dem Credo „Take your broken heart and make it into art“ ein Faible für die Sublimierung, kommt dabei aber zu ganz anderen Ergebnissen. Neben selbsterklärenden Titeln wie „Bock auf Bass“ sind das insbesondere Neuinterpretationen altehrwürdiger Lieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“ oder Beethovens „Freude schöner Götterfunken“, die er mit einer solchen Verve durch den Techno-Fleischwolf dreht, dass beim Tanzen zugleich auch der Lachmuskel stimuliert wird. Am 4. Dezember kommt er damit ins Backstage – Kyrie Eleison!

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Fusioniert wird indes auch bei den Nu-Jazz-Spezialisten von Jazzanova, wenn auch auf ungleich subtilere Weise. So verschmilzt das Berliner DJ- und Produzentenkollektiv seit seinen Anfängen vor rund 30 Jahren die organische Komponente von Jazz-, Soul-, Funk- und Latin-Klängen auf eine Weise mit dem Drive moderner Clubmusik, die man durchaus als bahnbrechend bezeichnen kann. Da dürfen sich Jazzanova zum 30-jährigen Bestehen am 6. Dezember im Ampere also schon mal eine Nikolaus-Sause samt üppig besetzter Live-Band und einem stimmbegabten Soul-Sänger wie dem Nigerianer Wayne Snow gönnen. Und zur Einstimmung gerne auch noch einen DJ wie Michael Reinboth, der als Gründer des feinen entspannungsmusikalischen Münchner Downbeat-Labels Compost Records in Bezug auf Groove ebenso wenige Wünsche offen lassen wird wie der Hauptact des Abends.

Weniger gute Laune verströmte zuletzt Deutschlands wohl größter, mindestens aber prominentester DJ Sven Väth. Mit ungekannter Forschheit watschte der 62-jährige Techno-Pionier aus der Frankfurter Szene im September über Instagram-Kommentare Melodic-Techno-DJs wie Anyma und Argy ab, die er als „Clowns“ respektive „Wannabe-DJs“ titulierte. Der Grund für Väths Groll liegt dabei darin, dass in seinen Augen heute beim Auflegen oft zu sehr auf die effektheischerische Social-Media-Verwertbarkeit der Sets und weniger auf das eigentliche Handwerk einer kohärenten Dramaturgie geachtet werde. Das schlug in der Szene natürlich Wellen wie nur was. Doch wenn sich einer einen polternden Rundumschlag erlauben darf, dann wohl dieser Meister der alten DJ-Schule, der selbstredend auch bei seinem Set am 11. Dezember im Pacha mit handverlesenen Anteilen seiner gigantischen Vinyl-Plattensammlung anreist.