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Kunst und Tech-UnternehmenKritik an den Heilsversprechen der Digital-Firmen

Lesezeit: 2 Min.

Wie eine Spielwiese für die Gen Z: Die Vectors-Ausstellungen der diesjährigen Ausgabe von Various Others im Oskar. Hier hat sich unter anderem AWS, der Cloud-Gigant von Amazon, eingemietet.
Wie eine Spielwiese für die Gen Z: Die Vectors-Ausstellungen der diesjährigen Ausgabe von Various Others im Oskar. Hier hat sich unter anderem AWS, der Cloud-Gigant von Amazon, eingemietet. Lars-Ole Bastar & Roman Häbler/CHOREO

Einige der weltweit größten Tech-Unternehmen haben sich auf die Münchner Kunstinitiative Various Others eingelassen. Was ist daraus entstanden?

Von Evelyn Vogel

„Laptop und Lederhose“. Ende der Neunzigerjahre klang der Slogan, mit dem die CSU für den Standort Bayern warb, innovativ. Doch Laptop und Lederhose klingt inzwischen sehr gestrig. Heute gilt München als „Isar Valley“, und es fällt schwer, sich die CEOs von Apple, Amazon, Google, Microsoft und Co. in Lederhosen vorzustellen. Es sei denn, sie verkleiden sich social-media-wirksam fürs Oktoberfest.

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Villa Stuck
:Grandioser Auftakt des Kunstwochenendes von Various Others

Mit vier Ausstellungen glänzt die Villa Stuck zum Auftakt des Kunstwochenendes von Various Others in München – und sorgt mit einer mega-langen Besucherschlange für viel Gesprächsstoff.

SZ PlusVon Evelyn Vogel

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