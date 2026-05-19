„Laptop und Lederhose“. Ende der Neunzigerjahre klang der Slogan, mit dem die CSU für den Standort Bayern warb, innovativ. Doch Laptop und Lederhose klingt inzwischen sehr gestrig. Heute gilt München als „Isar Valley“, und es fällt schwer, sich die CEOs von Apple, Amazon, Google, Microsoft und Co. in Lederhosen vorzustellen. Es sei denn, sie verkleiden sich social-media-wirksam fürs Oktoberfest.