Sie wollen anders sein. Wollen raus aus der Lähmung. Wollen ein Netz zwischen den Engagierten knüpfen und damit das Monster nicht nur einfangen, sondern verwandeln. Sie wollen aus der Klimakatastrophe eine große Chance machen. Dieser Versuch beginnt in Schloss Nymphenburg. Dort startet am Montagabend die erste „Munich Climate Week“ mit mehr als 400 Veranstaltungen, verteilt über die ganze Stadt, organisiert von mehr als 100 Ehrenamtlichen, unterstützt von mehr als 400 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, mit mehr als 12 000 Teilnehmenden, wie die Veranstalter mitteilen.

„Unser München. Fit für die Zukunft“: Das Motto auf dem Bühnen-Banner lässt eine Beschäftigung mit der Klimapolitik der Stadt erwarten, die so gerne überall die Nummer eins ist. Bekannte Personen haben die Initiatoren gewonnen für den Auftakt, zum Beispiel Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin. Was verbindet sie als Hamburgerin mit München in Sachen Klimaschutz? Nach längerem Reden in kleiner Runde stellt sie irgendwann fest, dass ihr nur das mit den Windrädern in Norwegen einfalle. Weil die Stadtwerke im Gebiet von Indigenen Anteile an einem Windpark besitzen, stehe München in der internationalen Klimaszene stark in der Kritik.

Fragt man in derselben Runde Sabine Nallinger nach München, ist die Antwort auch nicht euphorisch. Nallinger saß für die Grünen im Stadtrat, kandidierte 2014 als Oberbürgermeisterin und ist heute in Berlin Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft. Sie lobt, dass die Stadtwerke früh in den Ausbau erneuerbarer Energie eingestiegen seien, aber: „Man hätte viel konsequenter die heimische Energie ausbauen können.“ Sie lobt, dass München, „eine verhältnismäßig grüne Stadt“ sei und seine Frischluftschneisen freihalte, und erinnert an Zeiten, als man sich „Radlhauptstadt“ nannte. „Mei“, sagt sie dazu bloß.

Auf dem Podium saßen zum Auftakt (von links): Karin Thelen, Sabine Nallinger, Theresa Leisgang, Luisa Neubauer, Günther Thallinger und Miranda Schreurs. Foto: Florian Peljak

Soweit das Vorgespräch zur Klimawoche, die mit einer Performance im Foyer eines Schloss-Seitenflügels beginnt: Felix Schnabel von „Art for Future“ tanzt mit offenem Hemd zu bewegten Bildern auf einer transparenten Leinwand. Er rennt aus einer dystopischen Landschaft in eine städtische Utopie hinein, wo aus Hochhäusern sehr viele Pflanzen wachsen. Am Ende ein großes Wort: Hope. Hoffnung.

Wer die Hoffnung hatte, dass die Climate Week zum Start ungewohnte, gar mutige Perspektiven auf die Menschheitsaufgabe präsentiert, muss genau hinhören. Die Organisatoren betonen das Miteinander vor ihren etwa 100 geladenen Gästen, darunter Franz Herzog von Bayern. Mariana Pedraza-Copete, die sich als Investorin vorstellt und zum Gründungsteam gehört, formuliert ihre Vision: „Ich wünsche mir, dass die nächste Generation uns fragt: Wie habt ihr das geschafft?“ Und dass sie dann antworten könne: „Nur gemeinsam.“ Kräftiger Applaus.

Die Organisatoren wollen relevante Akteure vernetzen. Einer der in München relevantesten ist zugleich Schirmherr: Dominik Krause, Oberbürgermeister einer Stadt, die 2019 den Klimanotstand ausrief und in neun Jahren klimaneutral sein will. Wie ist das zu schaffen? Gefragt, wie er als Grüner die grüne Transformation Münchens beschleunigen will, wird er nicht, Kontroversen würden nicht zum Kuschelklima in königlichem Ambiente passen.

Krause scheint sich wohlzufühlen vor solch engagiertem Publikum. Auf der Bühne versucht er, frei sprechend, der Klimadebatte einen positiven Dreh zu geben: Weg von der Erzählung, dass ein Monster die Menschen in den Untergang führe, das stumpfe auf Dauer bloß ab. Hin zu einem „Chancen-Szenario“, zur Erzählung, dass man etwas Besseres schaffen wolle. Und er wirbt für neue Perspektiven: Energiepolitik als Teil der Sicherheitspolitik zu sehen, Bäume nicht nur als Klimapflanzen zu werten, sondern als Beitrag zur Lebensqualität. Das grün orientierte Publikum applaudiert dem grünen OB.

Die Schauspielerin Maria Furtwängler ist Gründerin einer Stiftung für Klima- und Artenschutz. Foto: Florian Peljak

Maria Furtwängler, Schauspielerin, Gründerin einer Stiftung für Klima- und Artenschutz und „Ambassador“ der Climate Week, bringt ein wenig positive Munich-Vibes ins Schloss. In ihrer Jugend sei die Vorstellung, man könne in der Isar irgendwann baden, als Spinnerei abgetan worden. Heute baden die Menschen in ebendiesem Fluss. Sie erzählt von ihren Spaziergängen als Kind, mit ihrer Mutter am Rande von Johanneskirchen. Wie oft sie Feldlerchen und Feldhasen gehört und gesehen habe. Und heute? Stehen diese Tiere auf der Roten Liste. Die Naturschützerin Furtwängler spricht ihre Gefühlsambivalenz beim Gang in die Natur an: hier Traurigkeit, dort Euphorie und Hoffnung. Sie versuche, dieses „Paradox“ zuzulassen.

So neu die Climate Week, die Vorbilder in London und New York hat, auch ist, der Auftakt ist eher ein Stakkato von Statements, ohne Chance auf Vertiefung oder Nachhaken, wenn etwa jemand beim Podium um die Frage der Moderatorin herumredet. Dabei hätte jemand wie Miranda Schreurs, Klima-Professorin an der Technischen Universität, bestimmt viel mehr als ein paar Sätze zu sagen, darüber, wie es in München läuft in der Klimaforschung. Offenbar sehr gut, berichtet sie, die Münchner Unis seien ganz vorne in Europa: „Wir schaffen das. Wir machen das.“