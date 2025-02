Nach sechs Jahren endet die Zeit des CSU-Manns als Wirtschaftsreferent. Er half, die IAA nach München zu holen, steckte hinter den Großkonzerten in der Messe und prägte das Oktoberfest. Sein Tun war nicht immer unumstritten - und speziell mit den Grünen beharkte er sich intensiv.

Von Heiner Effern

Ausgerechnet einer von den Grünen ist es, der Clemens Baumgärtner so treffend charakterisiert. Dabei hat zuvor Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) schon eine so ausführliche Laudatio auf den scheidenden Wirtschaftsreferenten gehalten, dass man sich unwillkürlich fragt, ob er irgendeinen Referenten seiner grün-roten Koalition jemals so lobpreisen wird; und auch CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hat seinem Parteifreund besonders herzliche Worte und ein Riesen-Wiesnherz überreicht. Doch dann tritt Sebastian Weisenburger ans Mikrofon und sagt über den CSU-Mann: „Er kennt kein Unentschieden. Er gewinnt oder er verliert 3:0. Für uns hat er zu oft gewonnen.“