Von Ulrike Heidenreich

Der junge Claus Schreer war einer der ersten Männer, der in Deutschland den Wehrdienst verweigerte. Das war 1956. Er musste damals zur peniblen Befragung in einer Verhandlung erscheinen, letztlich wurde er ausgemustert. Doch war dies für ihn der Startpunkt in ein Leben, das den Grafikdesigner zum bekanntesten Friedensaktivisten Münchens machte - mit Strahlwirkung in die gesamte linke Szene hinein, bundes- und europaweit.