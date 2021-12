Blaue Rasierer für die Männer - und das gleiche dann in Rosa für die Frau. Die Designerin Claudia Herling über Konsum, Design und Gleichberechtigung.

Interview von Sabine Buchwald

Claudia Herling, 47, ist Diplom-Designerin und stellvertretende Vorsitzende des International Gender Design Network e.V. Diesen Donnerstag, 18 Uhr, erklärt sie an der Fakultät für Design der Hochschule München, was die Sicht auf Männer und Frauen mit Design zu tun hat und was gendersensible Designstrategien sein könnten.