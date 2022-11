Der Film-Fernseh-Fonds Bayern vergibt Rekordsumme von 1,35 Millionen Euro an engagierte Spielstätten. Spitzenprämie in Höhe von 30 000 Euro geht nach München.

Von Bernhard Blöchl

Die City-Kinos München dürfen sich bestes Kino in Bayern nennen. Bei der Vergabe der Förderpreise für die bayerischen Programmkinos erhalten Holger Trapp und Bruno Börger für ihre City- und Atelier-Säle die Spitzenprämie in Höhe von 30 000 Euro. Dies teilte der Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF) mit. Die Spielstätte an der Sonnenstraße sei ein Beispiel dafür, wie das Arthouse Kino der Zukunft aussehen kann, hieß es in der Erklärung.

Insgesamt werden 91 bayerische Programmkinos mit Förderprämien in Rekordhöhe bedacht: 1,35 Millionen Euro. Ziel der FFF-Kinoförderung ist es, dass überall in Bayern attraktive Spielstätten und ein anspruchsvolles Programmangebot zu finden sind. Die Prämien würdigen ganz konkret das Engagement der Kinos im äußerst schwierigen Pandemiejahr 2021. "Das Jahr 2021 war eines der härtesten für die Lichtspielhäuser seit Beginn der Filmgeschichte", sagt FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein. "Ich danke allen Gesellschaftern des FFF Bayern für die Bereitstellung der Mittel und besonders dem Freistaat Bayern, der mit dem Staatsministerium für Digitales die Mittel so deutlich erhöht hat." Die Verleihung der Prämien findet am 18. November in Würzburg statt.