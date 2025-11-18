Zum Hauptinhalt springen

Drummer im Zirkus„Der Schlagzeuger verbessert jede Nummer“

Lesezeit: 6 Min.

Schlagzeuger Julian Finkam vom Circus-Theater Roncalli an seinem Arbeitsplatz kurz vor der Vorstellung.
Schlagzeuger Julian Finkam vom Circus-Theater Roncalli an seinem Arbeitsplatz kurz vor der Vorstellung. (Foto: Florian Peljak)

Drummer müssen das Tempo halten. Außer, sie arbeiten im Zirkus. Roncalli-Schlagzeuger Julian Finkam über das Paradoxon seines Berufs und Antworten auf die Frage, warum der Zirkus Menschen fasziniert.

Von Philipp Crone

Julian Finkam setzt einen dumpfen ersten Schlag in die Dunkelheit, und von diesem Moment an muss der Mann über dem Eingang zur Manege wieder zwei Stunden lang etwas schaffen, was im Grunde unmöglich ist: zugleich zuhören und zusehen. Zugleich im Takt spielen und außerhalb des Takts. Der 32-jährige Roncalli-Drummer muss einen Auftritt in den Disziplinen Multitasking und Rhythmusgefühl hinlegen, der es mit den Spitzenleistungen der Artisten und Humoristen unten im Rund aufnehmen kann.

Zur SZ-Startseite

Roncalli-Premiere
:Wenn Uli Hoeneß wieder träumt

Schallendes Lachen und viel Applaus: Wie der Circus Roncalli selbst die traditionell schwer zu beeindruckenden Münchner VIP-Gäste in staunende Kinder verwandelt.

Von Philipp Crone

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite