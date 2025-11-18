Julian Finkam setzt einen dumpfen ersten Schlag in die Dunkelheit, und von diesem Moment an muss der Mann über dem Eingang zur Manege wieder zwei Stunden lang etwas schaffen, was im Grunde unmöglich ist: zugleich zuhören und zusehen. Zugleich im Takt spielen und außerhalb des Takts. Der 32-jährige Roncalli-Drummer muss einen Auftritt in den Disziplinen Multitasking und Rhythmusgefühl hinlegen, der es mit den Spitzenleistungen der Artisten und Humoristen unten im Rund aufnehmen kann.