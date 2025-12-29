Auf einen Fahrzeugabstellplatz des Circus Krone in Freimann ist in der Nacht zum Sonntag offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Zwei Zirkus-Mitarbeiter, die auf dem Platz in der Heidemannstraße in einem Wohnwagen übernachteten, bemerkten gegen drei Uhr das Feuer an einem dort abgestellten Privat-Pkw eines Mitarbeiters, wie die Polizei mitteilte. Sie löschten den Brand mit Feuerlöschern, konnten aber nicht verhindern, dass der BMW fast vollständig ausbrannte.

Erst am nächsten Morgen verständigten sie den Besitzer des Wagens, der informierte daraufhin die Polizei. Diese geht von einer absichtlichen Brandlegung aus. Nun wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einer Störaktion von Tierschutz-Aktivisten am vergangenen Donnerstag besteht.

Vier Personen waren während der Premiere des Winterprogramms in die Manege gesprungen und hatten versucht, Banner mit Tierschutzparolen zu entrollen. Sicherheitsmitarbeiter beförderten sie nach draußen, während das Publikum die Störer lauthals ausbuhte.